市民被官微怼“不说话没人把你当哑巴” 官方回应

原标题：自贡环保局公开致歉微信公号不当回复：系第三方平台自动回复

近期有网友在自贡市环保局官方公众号上留言反映“绿盛南湖实验校外的建筑工地扬尘大，希望你们能去管管”后显示了不当的回复，对此我局表示真诚的道歉。经调查核实，该网友留言后的回复不是我局公众号管理人员回复，是微信窗口下面的微官网第三方平台的智能消息自动回复。我局在申请公众号时已设置关闭微官网第三方平台的智能消息自动回复功能，但前段时间我局公众号微官网第三方平台接口重启维护后，未能及时将微官网第三方平台的智能消息自动回复功能关闭，所以造成了网友在留言后显示了不当的回复，请原谅由此带来的负面影响。目前我局正在责成公众号运维方对微官网第三方平台的智能消息自动回复进行关闭处理。下一步我们将对公众号上所有功能进行仔细清理，避免类似情况再次发生。对于网友在微信公众号上反映的问题，我们立即进行调查处理并回复处理结果。

对于此次出现的情况，暴露出我局在管理上的漏洞，我局将汲取教训、举一反三，进一步强化管理，以更好服务广大群众。

最后再次致以深深的歉意，同时也感谢大家对我们公众号的关注，诚盼各位网友继续对我市环保工作予以关心和关注，同时也继续监督我局的工作！

自贡市环保局

2018 年6月20日

责任编辑：吴金明