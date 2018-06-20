长三角建跨省市科技城 上海金山浙江平湖率先探索

原标题：长三角建跨省市科技城

6月19日，张江长三角科技城领导小组会议在上海市金山区枫泾镇召开，会议听取了张江长三角科技城总体概念规划方案和建设进展情况。据悉，这是张江长三角科技城领导小组召开的第一次全体会议，标志着张江高新区管委会、上海市金山区、浙江省嘉兴市两地三方的合作进入了正轨，也为国内首个跨省市产业园的建设按下了“快进键”。

据介绍，张江长三角科技城位于上海市金山区枫泾镇与浙江省平湖市新埭镇的交界处，由张江国家自主创新示范区的张江金山园、张江平湖园共建而成，总规划面积87平方公里，平湖境内45平方公里，枫泾境内42平方公里。

责任编辑：张义凌