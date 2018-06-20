环保局官微怼举报者 运维方致歉:技术原因将问责

原标题：自贡环保公众号运维方四川新闻网致歉：已启动倒查问责程序

尊敬的自贡市环境保护局、广大微信公众号网友：

您们好！四川新闻网作为自贡环保公众号运维方，我单位对于“自贡市环境保护局微信公众号后台自动回复不当内容”引发网友强烈不满事件，在此致以深深的道歉。将此事件详 细说明如下。

6月14日，“自贡市环境保局”微信公众号收到网友留言，留言反映“绿盛南湖实验校外的建筑工地扬尘大，希望你们能去管管”后，显示了不恰当的回复。经调查核实，“自贡市 环境保护局”从开号以来，为更好的丰富内容，微信公众号使用了平台技术接口，即微信公众号窗口底部菜单的微官网，其中技术接口的消息自动回复（智能机器人小黄鸡）功能一 直是关闭状态。前段时间，由于平台进行技术升级，我单位将技术接口关闭至6月7日才重新启动后台服务器，在重新开启的同时，也开启了自动回复（智能机器人小黄鸡）功能，才导致网友留言后，（智能机器人小黄鸡）系统自动的不恰当回复。

对于此次我们管理疏忽给当事网友、公众及自贡市环境保护局造成的负面影响，在此表示真诚的道歉。目前我单位已启动倒查问责程序，并且已对微官网第三方平台的智能机器人 消息自动回复功能进行关闭处理。下一步我们将对公众号上所有功能进行仔细清理，坚决杜绝类似情况再次发生。

对于此次出现的错误，暴露出我单位在公众号运营上的工作漏洞，我单位将汲取教训，加强运营管理，提高业务水平，让“自贡市环境保护局”微信公众号更权威，更具公信力， 同时给广大网友一个更多资讯，更好互动，更方便交流的平台。

最后再次致以深深的歉意，同时也感谢广大网友对“自贡市环境保护局”微信公众号的关注，诚盼各位网友继续予以关心和关注，同时也继续监督我们四川新闻网的工作！

四川新闻网

2018年6月20日

责任编辑：吴金明