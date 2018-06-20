日本队胜哥伦比亚 新华社：国足该弃田忌赛马思维

原标题：（世界杯·郑道视点）由日本终结亚洲球队“世界杯魔咒”想到 中国足球该抛弃“田忌赛马”式思维

新华社记者郑道锦

日本队为亚洲足球突破了一项尴尬的历史：在世界杯88年的历史中，亚洲球队17次遭遇南美球队无一胜绩，而这次日本队终于在哥伦比亚队身上打破了魔咒，捍卫了亚洲足球的荣誉。而与日本足球的精彩表现对照，中国足球应该赶紧抛弃“田忌赛马”的思维了。

日本队的这场胜利还不那么有说服力，毕竟哥伦比亚队开场3分钟便被罚下一人。尽管卡·桑切斯也是被日本队的进攻逼得无奈才用手挡出那记射门，但终究这让日本队在绝大多数时间里取得了人数不对等的优势，亚洲球队今后还需在一场人数相等的较量中击败南美球队才会更令人信服。

然而，从日本队展现的足球来看，他们以多达10人的海外兵团为主框架构成的首发阵容已可以踢出不亚于对手的高质量传控。即便哥伦比亚队没有那么早吃红牌，日本足球展现的风格和水准至少和对方类似，而哥伦比亚队是上届世界杯的八强球队。

日本队最终上场的14人中，仅有主力中卫昌子源和替补后腰山口萤两人来自国内联赛，其余像香川真司、原口元气、大迫勇也等人，悉数来自五大联赛或其他高水平联赛的俱乐部。也就是说，当日本足球召回全部“上等马”的时候，他们有能力与欧美准强队相抗衡，或至少可以一战。而中国足球目前并没有这样的实力，事实上，去年年底国足在热身赛碰上哥伦比亚队时，几乎被打得毫无还手之力。

中国足球整体上存在一种“田忌赛马”式的思维，不论在亚冠联赛，还是在国内联赛，这种思维方式都比较有代表性，既然我们在绝对实力上敌不过拥有大量海外军团之“上等马”的日本队，便可以在俱乐部层面玩这样的一种游戏：把本土球员的“上等马”和数名国际大牌外援组合在一起，通过资金上的优势，以我们的本土球员的“上等马”去对日本俱乐部的“中等马”，以大牌外援的“上等马”去对日本俱乐部非大牌外援的“中等马”，这样一来我们便可占据优势，从而在亚冠联赛“降日克韩”。

但是“田忌赛马”是有局限性的，用于短期的战术应手可以，用于长期计划则无法取得成功。道理很简单，“田忌赛马”做的是存量，而非增量，如果马的资质不如对手，只想着怎么样在这些马中排列组合，是无法让这些马取得整体上的进步的。而日本足球则主要做的是增量，他们没有兴趣玩这些简单的内部排列组合的游戏，而是将主要精力集中在怎样在技战术上“脱亚入欧”上——通过掌握先进的技战术训练方法引入青训，提高青训质量和数量，从而甩开原有的平台水平，获得实质性的提升。而有了这样瞄准增量和寻求技战术实质性增长的思维，一国的足球才有可能摆脱低水平的轨道，走上正确的道路。

当中国足球根本没有机会与集齐“上等马”的日本队交手、只能在东亚杯中对阵日本队的二线阵容或青年军时，我们便发现这里面的区别，日本足球不介意对方的“田忌赛马”，因为通过与对手的“上等马”的较量，日本足球的“中等马”便可得到不错的锻炼，而他们的“上等马”则在更高水平的五大联赛和其他高等级联赛中不断磨炼。更可悲的是，如今日本的鹿岛鹿角和韩国的全北现代，在几乎全部使用本土球员的情况下，也可以对抗或击败中超的几大俱乐部了，也就是说，日、韩足球在这样的“田忌赛马”中，自身的“中等马”们反而获得了提高。

忘记“田忌赛马”式的小聪明吧，中国足球需要瞄准增量，需要尽快掀起一场技战术革命，需要不拘一格提拔创造性人才来找到全新的、科学的青训方法，以此追求实质性的提升。不然，只怕中国足球与日韩乃至世界的差距会越来越远。（完）

责任编辑：张玉