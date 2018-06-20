吴伯雄80大寿 郝柏村致词：台湾和大陆前途不可分

原标题：吴伯雄80大寿蓝大佬齐聚 郝柏村：台湾和中国人的前途一致不可分

吴伯雄夫妇“80双寿”蓝营大咖齐聚（图片来源：中评社）

[环球网综合报道]中国国民党前主席吴伯雄和夫人戴美玉今年将庆祝80大寿，女儿吴璧玲、儿子吴志扬、吴志刚19日下午在台北市福容饭店为父母举行“80双寿”感恩茶会，高龄百岁的前“行政院长”郝柏村代表现场贵宾致词表示，台湾、“中华民国”和中国人的前途在哪里，这是一致不可分的，而吴是年轻一代的楷模，希望他传承从政经验，让下一代往好的方向前进。

据香港中评社6月20日报道，吴伯雄、戴美玉的“80双寿”感恩茶会，是由吴璧玲、吴志扬、吴志刚联名发出邀请函，现场共聚集超过400人来帮吴伯雄夫妇祝寿，蓝营大咖包括马英九、党主席吴敦义、萧万长、前“行政院长”郝柏村、新北市长朱立伦等都到场祝贺，另外包括新党主席郁慕明、统派精神领袖许历农等也出席茶会，甚至连属绿营的民进党前主席许信良都出席茶会，看出吴伯雄的好人缘。

郝柏村代表现场贵宾上台致词，郝一开始打趣地说，从公务来说他和吴伯雄是同事，但从私谊来说，吴是小朋友，此话引来现场一阵笑声。

郝柏村接着说，吴伯雄有几个长处，他能随时检讨自己，也能容忍、包容，因此从没有人听过有人去抱怨他，但他也不是乡愿，是有远见的。而吴伯雄爱台湾、爱“中华民国”、爱中华民族是基于无私的立场，是位了不起的政治人物。

郝柏村表示，吴伯雄的政治人格、情和义，是年轻一代的楷模，台湾、“中华民国”、中国人的前途在哪里，这是一致不能分的，吴可以说是台湾政治人物的典范，希望年轻人以他为学习榜样，而人生八十才开始，吴现在要享受人生意义，开始传承的人生，希望吴能把从政经验传给年轻人，让下一代往好的方向前进。

分析称，吴伯雄在国民党内受人尊敬无庸置疑，上上下下都尊称一声“伯公”。他也被公认是历届国民党主席中，最善于沟通协调，人际关系处理最为圆融的一位。

就如19日的感恩茶会，被归为深蓝阵营的郁慕明和许历农，近期已很少出现在国民党的活动中，国民党中央甚至有点保持距离。这次茶会吴伯雄也邀两人参加，并和马英九、吴敦义等人同台，就是要创造一个泛蓝大团结的机会，因为面对年底选举和接下来的2020“大选”，唯有泛蓝团结，国民党才有赢的机会。

责任编辑：张玉