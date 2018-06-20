北京朝阳区冲卡撞伤民警肇事司机自首 供认系毒驾

@平安北京：[话筒]#情况通报#6月19日23时许，嫌疑人盖某（男，27岁，辽宁省沈阳市人）向公安机关投案自首。

经初步审查，盖某供述了其伙同赵某（男，35岁，辽宁省沈阳市人）吸食毒品后，由其驾驶套牌车辆搭乘赵某于6月19日9时20分许行驶至朝阳北路遇交警盘查时，为逃避打击而冲撞护栏逆行逃逸并造成民警和过路群众受伤以及社会车辆受损的犯罪事实。

经视频比对及相关物证检验，证实盖某确系肇事车辆驾驶人。警方于6月20日凌晨3时许，将嫌疑人赵某抓获。经对二人进行尿检，结果均呈冰毒阳性。

目前，犯罪嫌疑人盖某已被朝阳公安分局依法刑事拘留。此案正在进一步调查中。

责任编辑：张义凌