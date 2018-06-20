中国华电科工集团总经理霍利接受监察调查(简历)

原标题：中国华电科工集团有限公司总经理霍利接受监察调查
据黑龙江省纪委监委消息：中国华电科工集团有限公司总经理、党委委员，中国华电集团科学技术研究总院院长霍利涉嫌严重职务违法，目前正接受监察调查。
霍利简历
霍利，男，汉族，1964年5月生，黑龙江肇东人，1981年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，东北电力学院建工系电厂建筑结构工程专业和哈尔滨工业大学动力工程专业毕业，大学学历，工学学士、工程硕士学位，正高级工程师。
1981.07—1982.09 肇东毛纺织总厂工人
1982.09—1986.07 东北电力学院建工系电厂建筑结构工程专业学习
1986.07—1989.11 哈尔滨第三发电厂工程计划科计划员
1989.11—1992.12 哈尔滨第三发电厂基建计划科副科长
1992.12—1996.06 哈尔滨第三发电厂基建计划科科长（其间：1993.04—1995.04哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业研究生课程班学习）
1996.06—1998.09 哈尔滨第三发电厂副总工程师
1998.09—1999.04 哈尔滨第三发电厂副总工程师兼扩建处总工程师（主持基建工作）
1999.04—2000.10 哈尔滨第三发电厂副广长（主管基建）、哈尔滨第三发电有限责任公司副总经理
2000.10—2001.10 哈尔滨第三发电厂第一副厂长
2001.10—2003.05 国家电力公司物资局（中国水利电力物资有限公司）工程项目处（部）处长（经理）兼重庆藤子沟水电站筹建处主任
2003.05—2004.05 中国华电集团工程建设部工作
2004.05—2005.07 中国华电集团公司工程建设部工程协调处处长
（2000.09—2004.11哈尔滨工业大学动力工程专业在职研究生学习）
2005.07—2006.05 中国华电集团公司工程建设部主任师
2006.05—2010.01 中国华电集团公司工程建设部副主任
2010.01—2011.04 中国华电集团公司工程管理部副主任
2011.04—2012.05 华电能源股份有限公司（中国华电集团公司黑龙江分公司）总经理、党组副书记
2012.05—2016.01 华电能源股份有限公司（中国华电集团公司黑龙江分公司）总经理、党组副书记，华电能源工程有限公司总经理
2016.01—2016.06 中国华电科工集团有限公司总经理、党组成员
2016.06—2016.09 中国华电科工集团有限公司总经理、党组成员，中国华电集团科学技术研究总院院长
2016.09— 中国华电科工集团有限公司总经理、党委委员，中国华电集团科学技术研究总院院长
（黑龙江省纪委监委）
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