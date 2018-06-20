榆林前市委书记落马两天后 陕西前首富被带走调查

原标题：榆林前市委书记胡志强落马两天后，陕西前首富高乃则被带走调查

6月20日，陕西榆林当地多名官员向上游新闻记者证实，陕西前首富高乃则于6月14日在西安被相关部门带走调查，榆林将就此召开领导干部大会。

“胡志强出事后，已经召开过一次领导干部大会。”一位榆林当地官员向记者透露。高乃则被带走调查距榆林前书记胡志强落马仅相隔两天。

2018年6月12日晚，中央纪委监委网站发布消息称，陕西省卫计委党组书记胡志强涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

尽管只是“厅官”，但胡志强被调查的消息引起了不小的震动。胡志强的父亲是曾有“清官”之称的山西省委原书记胡富国。主政能源大市榆林近10年后的2017年4月，胡志强调任陕西省卫生和计划生育委员会党组书记。

《榆林日报》报道称，榆林市委于6月14日召开会议，传达省委对胡志强涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的通报。会议指出，榆林市委全力配合省纪委监委对胡志强涉嫌严重违纪违法问题的调查。

▲2007年时的陕西前首富高乃则。陕西媒体人张宏伟摄影

公开资料显示，今年57岁的高乃则，出生在榆林府谷武家庄乡高庄则村，是陕西知名度很高的企业家。2008年，高乃则以2890万元的捐赠额，位列胡润慈善榜第91位，同时也是唯一上榜陕西富豪。

工商登记资料显示，高乃则核心资产为陕西兴茂侏罗纪煤业镁电（集团）有限公司，截至目前，其共担任19家公司的法人、31家公司的高管，实际控制鄂尔多斯市三维化工有限公司、准格尔旗北方化工有限责任公司、鄂尔多斯市亿利利源有限公司、陕西云海投资管理有限公司、府谷煤业集团有限公司等16家公司。

2017年6月8日，中央第十一巡视组在向陕西省委领导反馈巡视“回头看”的情况时，提到“矿产资源领域存在廉洁风险，违反中央八项规定精神和“四风”问题依然多发”。陕北矿产资源领域成为反腐的主战区。

官方任命首富为县长助理，民间称其“黑顶官员”

1961年出生的高乃则，幼年时期患有癫痫病，加上从小家境贫寒，到了小学二年级就不再继续读书，于16岁开始外出务工。

据媒体报道，高乃则在外出务工时就有了经商意识，别人用钱吃喝玩乐，但他将钱攒起来，换成化肥扛回家，就这样每年比别人多收6担粮食，趁市场价高时再把粮食卖出去。

高乃则21岁时，县政府组织黄河治理义务劳动，别人给牛车装满石头后，坐在车上爬坡，而他在后面推着牛车走，别人都说他傻，但有一位当地姓党的老者却认为高乃则肯吃苦、有前途，不久之后，将自己的三女儿嫁给了高乃则。

之后的数年，高乃则开始创业经商，在县城做豆腐、卖豆腐，开始时生意并不好，他就将豆腐送给大家免费品尝。几年之后，高乃则用卖豆腐挣的钱，和两个朋友筹钱买了一台旧推土机挣钱。

▲榆林府谷武家庄乡高庄则村是陕西富豪高乃则的出生地。

高乃则27岁时，神朔铁路（陕西神木至山西朔州）开始修建。高乃则找到铁路建设指挥部，承包了一段土方工程。一台推土机不够，他还跑到黄河对岸的山西保德县，租了三台推土机准备大干一番。凭着组织推土机和基建工程赚到的30万块钱，高乃则买下了人生中的第一个煤矿。第一年就赚到了平生赚到的第一个一百万。34岁时，高乃则用所有积蓄买下了府谷镇二矿的经营权。

37岁时，高乃则成立了陕西兴茂侏罗纪煤业镁电（集团）有限公司。十年之内，他一口气买了八个煤矿，年产能达两千万吨，成了当时中国最大的民营煤矿企业之一。

发达了的高乃则热衷慈善，曾经连续四年以巨额捐赠资金名列胡润慈善榜第91、第85、第15、第7位。2008年，高乃则以2890万元的捐赠额，位列胡润慈善榜第91位，当时是唯一上榜的陕西富豪。

▲陕西富豪高乃则的慈善捐款。

一位曾在多年前做过采访的当地媒体人回忆称，高乃则总是一副农民企业家形象，因为小学三年级文化水平，自己的签名“高乃则”总被误认为是“高刀子”。

最令榆林当地许多人记忆深刻的，不仅仅是高乃则巨大的财力，还有他与政府的关系。一位其老家府谷的官员就表示，“高乃则在府谷跺跺脚，地都会晃三晃。”

2008年6月，府谷县委组织部曾下发一份编号为府组发（2008）31号的红头文件，主要内容为，“经县委常委会研究，提议：聘任高乃则、王乃荣、王万东、刘过门等四同志为县政府县长助理（不脱产）。”

“煤老板”当“县长助理”，这一消息在府谷县引起震动，一些人甚至将其称为“黑顶官员”。8个月后，迫于社会和舆论压力，府谷县委常委会决定免去高乃则等4人的“县长助理”职务。

但是高乃则与官场的关系并没有终结。

2010年1月14日，高乃则被聘任为中国扶贫开发协会副会长。值得注意的是，胡志强的父亲胡富国当时为协会会长。

府谷县曾为首富旗下公司借款6亿元

在榆林，高乃则与已落马的府谷县原县长、佳县县委书记辛耀峰的关系广为流传。

2014年7月9日，时任府谷县长的辛耀峰主持召开府谷县政府78次专项问题会议。该会议是专题研究高乃则的陕西兴茂侏罗纪煤业镁电（集团）有限公司借款事宜。会议纪要显示：鉴于当前陕西兴茂侏罗纪煤业镁电（集团）有限公司资金周转困难，为帮助企业渡过难关，保障公司正常运转，县政府决定收购府谷县中联矿业有限公司部分股权，因县财政资金短缺，拟由县国有资产运营公司向神华能源公司借款5亿元，期限为6个月。

▲府谷县政府78次专题研究高乃则旗下公司借款6亿元的会议纪要。

为保证该笔资金借款到期后本息全部顺利偿还，县政府给神华能源公司作出如下承诺：如果县政府不能按时还款，1。县国有资产运营公司在榆林神华能源股份有限公司的间接分红款抵扣。2。榆林神华能源股份有限公司直接或者间接在府谷投资现付的收费款抵顶。3。府谷县国有资产运营公司在榆林神华能源股份有限公司21.457﹪的间接股权提供担保。

另外，会议纪要还显示，府谷县政府同时向神木煤业石窑店矿业有限公司借款1亿元。与上述借款两项合计，府谷县政府共借给高乃则6亿元。

后来，高乃则也没有按期归还这6个亿。府谷县政府也未按担保条约处置高的抵押资产。

一位榆林当地人士表示：“府谷县政府该给人家债权企业还的钱，都通过股份收益来相抵或其他方式还上了。这直接导致府谷县财政几乎处于坍塌状态。公职人员的工资无法按时发出。”据公开报道称，因财政收支严重脱节，府谷县当时已经呈现出“无法保工资、保运转、保民生”的风险。2015年1至5月，该县地方财政收入仅有3.47亿元，每月只有不到7000万元进账。根据测算，该县财政开支的人员工资13.84亿元，每月需1.15亿元。当时媒体报道称府谷挪用专款发工资，“仅欠拨民政局城乡低保、医疗救助、临时救助等资金7433万元”，另外，还挪用上级转移支付资金5.2亿元。

2016年5月，辛耀峰升任榆林市佳县县委书记。

仅仅一年多之后的2017年9月16日，陕西省纪委宣布辛耀峰接受组织审查。

多位榆林官场人士向记者表示，辛耀峰被认为是胡志强“身边人”，其能从驻京办主任到府谷县县长，最后又在争议声中被任命为县委书记，都是有胡志强的支持。

责任编辑：吴金明