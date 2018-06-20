他甩掉日本飞人 成为百米跑得最快的黄种人(图)

原标题：帅飞！他甩掉日本飞人，他成为百米跑得最快的黄种人
9.97秒！
据@CCTV5 6月20日消息，法国蒙特勒伊赛官网报道称，北京时间今天凌晨，谢震业 以9.97秒夺冠，比赛时风速合规！他超越苏炳添（9秒99）和日本选手桐生祥秀（9秒98），成为百米跑得最快的黄种人！
比赛中，谢震业第一道起跑，最终一举夺冠。南非名将希姆宾以10.04秒摘银。南非飞人希姆宾个人最好成绩达到9秒89，赛季最好成绩是英联邦运动会夺冠时创造的10秒03。
此役过后，谢震业超越了前辈苏炳添9.99秒的全国纪录，同时打破由日本名将桐生祥秀创造的9.98秒的原黄种人百米最快纪录。
谢震业个人最好成绩10秒04，赛季最佳是5月12日在钻石联赛上海站跑出的10秒17。6月9日他在日内瓦参加了一站比赛，百米跑出10秒26，本场比赛是谢震业新赛季的第三场男子100米正式比赛。
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