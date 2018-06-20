“中国航母摇篮”的这张照片 信息量真大(图)

原标题：你们这么玩，战忽局会失业的……

“中国航母摇篮”的这张照片，信息量真大！

今天（6月20日），中国船舶重工集团公司微信公号“中船重工”在发布一则会议消息时，配发的一张会议图背景为3艘航母领衔的庞大编队。军事专家对环环（ID：huanqiu-com）说，这说明中国能在很短时间内拥有三艘航母，这三艘航母分别是已经入列的辽宁舰和完成首次海试的国产航母以及即将拥有的首艘电子弹射航母。

这则消息称：6月19日，中船重工党组书记、董事长、重点工程总指挥胡问鸣到七〇一所现场办公，专门就水面舰船以及潜艇高质量发展等工作进行专题调研和检查。

在该消息配发的一张会议图片中，会议室背景图是3艘航母，排在最前面的是首艘国产电子弹射航母，舰载机则有歼15和新型舰载固定翼预警机。↓

放大了仔细看看

军事专家宋忠平20日对环环表示，第一艘是平直甲板，“从图片看，排水量应该在8万吨以上”，后两艘是滑跃甲板，这意味着中国会在很短时间内拥有三艘航母。宋忠平介绍说，这三艘航母分别是辽宁舰，中国首艘国产航母和电子弹射航母，拥有三艘航母将会极大增强中国海军的远洋作战能力和远海打击能力。

公开资料显示，七〇一研究所也就是“中国舰船研究设计中心”，被誉为“中国航母的摇篮”，前任所长朱英富是“辽宁舰”总设计师，现任所长吴晓光时任副总设计师。

宋忠平称，从图片可以看出，最前面的这艘航母有三部弹射器，说明弹射速度很快，战机起飞频度高，快速反应能力比较强，实际战斗力比之前滑跃式甲板起飞能力高。此外，从巨大的舰岛可以判断，该航母依旧采用传统的蒸汽动力，而非核动力。但按照解放军武器装备发展规律“装备一代、研制一代、预研一代”，目前可以对外公布电子弹射航母，这就意味着核动力航母研制也已经开展。

这张图片的公布是否暗含某种信息？宋忠平认为，实际上，前段时间习主席到青岛视察时就指出，要建设海洋强国。海洋强国的重要标志，就是要建立远洋海军、蓝水海军；建立蓝水海军，航母是当仁不让的，“这张图片表明打造蓝水海军是解放军坚定不移的发展方向”。

中船重工的消息称，胡问鸣在讲话中表示，“近期集团公司对重点项目进行了年度中期检查，从检查结果来看，中船重工在海军新型号研制，新装备建造，新技术应用等方面，不断取得新的进步，各重点项目质量稳定、进度受控，各项工作按计划有序推进，成绩有目共睹。”分析认为，这个“重点项目”应该是指国产航母的建造进展。

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责任编辑：张玉