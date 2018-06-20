希望工程女孩苏明娟设立助学基金传递“希望”

原标题：希望工程“大眼睛”女孩苏明娟设立助学基金传递“希望”

她曾受助于希望工程，如今设立助学基金为更多贫困学子传递“希望”。6月19日，记者从安徽省青少年发展基金会、安徽省希望工程办公室获悉，以苏明娟本人名字命名的“苏明娟助学基金”在当天收到了首笔善款。该助学基金成立于一周前，由苏明娟个人拿出3 万元家庭积蓄作为启动资金。

1991年，在中国希望工程的宣传照上，一双渴望读书的“大眼睛”分外醒目，照片上的小女孩就是金寨县桃岭乡张湾村的苏明娟，她的人生也从此发生了转变。在希望工程的资助下，苏明娟成功步入了大学校园。2005 年，苏明娟参加工作后，把领到的第一个月工资全部捐给了安徽省希望工程办公室。从此，她每年都会去省希望工程办公室捐献1000 元助学金，至今从未间断。

多年关注公益事业的苏明娟，在2017年12月15日当选共青团安徽省委副书记（兼职）。“这半年多，我一直考虑做点事情，所以有了设立助学基金的想法。”苏明娟昨天告诉记者，她是在希望工程的关怀与支持下成长起来的，滴水之恩当涌泉相报，于是在6 月12日，她来到安徽省青基会、安徽省希望工程办公室，办理了设立“苏明娟助学基金”的相关事宜，并拿出3 万元家庭积蓄作为助学基金的启动资金。

昨天，安徽省青基会、安徽省希望工程办公室相关负责人在接受记者采访时表示，已经按规定程序和章程办理了设立基金的相关事宜，同时将严格按照希望工程基金管理办法管好、用好这些善款。6月19日，有一笔500 元的善款指定捐给“苏明娟助学基金”，这也是该基金收到的第一笔善款。“当年是希望工程改变了她的人生，作为希望工程的受助生，她希望通过这种方式来回报社会。”这位负责人说，该基金今年将首次资助5 名2018级贫困大学生。

“愿社会各界能源源不断为助学基金注入善款，以汇聚更多公益力量，帮助更多贫困学子圆梦。”苏明娟说，目前助学基金主要关注贫困大学新生，在基金逐步壮大之后，还将用于留守儿童教育、贫困地区优秀教师奖励及农村学校基础设施建设等诸多方面。

来源：新安晚报 安徽网 大皖客户端

责任编辑：张义凌