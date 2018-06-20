中央巡视组前脚刚走 央企高管应声落马

原标题：中巡组前脚刚走，央企高管应声落马

来源：“长安街知事”微信公众号

6月20日，黑龙江省纪委监委发布消息称，中国华电科工集团有限公司总经理、党委委员，中国华电集团科学技术研究总院院长霍利涉嫌严重职务违法，目前正接受监察调查。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，5月下旬，中央第十巡视组刚刚结束对中国华电的巡视，几天之后霍利最后一次公开露面，直至落马。

霍利（右）

中国华电集团是国有独资发电企业，属于国务院国资委监管的特大型中央企业。华电科工始创于1978年，是中国华电集团有限公司所属的全资企业，产品和服务涵盖电力、化工、港口、矿业、冶金、市政、新能源、分布式能源、进出口服务等领域。

5月31日，华电科工第一届职工综合运动会在国家体育总局训练局体育场举行，霍利致闭幕辞。当时他还富有激情地讲道，希望全体干部职工以此次运动会为契机，以更加昂扬的斗志投身于建设一流科工集团的宏伟事业中。

公开简历显示，现年54岁的霍利是黑龙江肇东人，毕业后一直在电力系统工作。起先是哈尔滨第三发电厂，从工程计划员渐次升至第一副厂长。

2003年5月，霍利进入华电集团，直至如今落马。头8年，他一直在工程建设、管理等领域，后来赴黑龙江分公司担任总经理。2016年1月转任华电科工总经理。

实际上，早在2014年，霍利就曾因一份榜单引发广泛关注。中新网等媒体根据公开资料梳理出 “能源央企高管薪酬排行榜”，时任华电集团工程管理部副主任的霍利年薪位居第十位。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，今年2月23日至5月23日，中央第十巡视组对华电集团进行了巡视。巡视工作条例规定，中巡组除了受理反映华电集团党组领导班子及其成员的问题，还会受理下一级党组织领导班子主要负责人和重要岗位领导干部问题。

就在昨天，也就是6月19日，华电集团表示，在接受并配合中央巡视的同时，其同步组织开展了2018年首轮巡视。

具体来说，该集团共派出5个巡视组，巡视7家二级单位及其所属15家三级企业，累计发现问题860多个，通过立行立改挽回损失716万元，查处违规违纪人员14人，发现并移交问题线索50件。

霍利简历

霍利，男，汉族，1964年5月生，黑龙江肇东人，1981年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党，东北电力学院建工系电厂建筑结构工程专业和哈尔滨工业大学动力工程专业毕业，大学学历，工学学士、工程硕士学位，正高级工程师。

1981.07—1982.09 肇东毛纺织总厂工人

1982.09—1986.07 东北电力学院建工系电厂建筑结构工程专业学习

1986.07—1989.11 哈尔滨第三发电厂工程计划科计划员

1989.11—1992.12 哈尔滨第三发电厂基建计划科副科长

1992.12—1996.06 哈尔滨第三发电厂基建计划科科长（其间：1993.04—1995.04哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业研究生课程班学习）

1996.06—1998.09 哈尔滨第三发电厂副总工程师

1998.09—1999.04 哈尔滨第三发电厂副总工程师兼扩建处总工程师（主持基建工作）

1999.04—2000.10 哈尔滨第三发电厂副广长（主管基建）、哈尔滨第三发电有限责任公司副总经理

2000.10—2001.10 哈尔滨第三发电厂第一副厂长

2001.10—2003.05 国家电力公司物资局（中国水利电力物资有限公司）工程项目处（部）处长（经理）兼重庆藤子沟水电站筹建处主任

2003.05—2004.05 中国华电集团工程建设部工作

2004.05—2005.07 中国华电集团公司工程建设部工程协调处处长

（2000.09—2004.11哈尔滨工业大学动力工程专业在职研究生学习）

2005.07—2006.05 中国华电集团公司工程建设部主任师

2006.05—2010.01 中国华电集团公司工程建设部副主任

2010.01—2011.04 中国华电集团公司工程管理部副主任

2011.04—2012.05 华电能源股份有限公司（中国华电集团公司黑龙江分公司）总经理、党组副书记

2012.05—2016.01 华电能源股份有限公司（中国华电集团公司黑龙江分公司）总经理、党组副书记，华电能源工程有限公司总经理

2016.01—2016.06 中国华电科工集团有限公司总经理、党组成员

2016.06—2016.09 中国华电科工集团有限公司总经理、党组成员，中国华电集团科学技术研究总院院长

2016.09— 中国华电科工集团有限公司总经理、党委委员，中国华电集团科学技术研究总院院长

责任编辑：张义凌