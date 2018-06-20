刘鹤的第4个兼职公开 所兼职单位成立不到10年

原标题：刘鹤的第4个兼职公开，成立不到10年

来源：“长安街知事”微信公众号

最新消息，国务院决定对国务院促进中小企业发展工作领导小组作相应调整：

中央政治局委员、国务院副总理刘鹤为组长，工信部部长苗圩、财政部部长刘昆、国务院机关党组成员高雨为副组长，工信部副部长王江平为办公室主任。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，今年3月以后，刘鹤卸去了国家发改委副主任、党组副书记的职务，如今他的兼职还包括：

中央财经委员会办公室主任、

中美全面经济对话中方牵头人、

中欧经贸高层对话中方主席、

国务院促进中小企业发展工作领导小组组长。

在国务院的若干“领导小组”中，促进中小企业发展工作领导小组是比较年轻的一个，它成立于2009年12月，目的是加强对促进中小企业发展工作的组织领导和政策协调，办公室设在工信部。

该小组首任组长为张德江副总理，副组长为工信部部长李毅中、财政部部长谢旭人、国务院副秘书长肖亚庆，办公室主任为工信部中小企业司司长王黎明；

2013年6月，国务院调整了该小组的组成人员，组长为马凯副总理，副组长为工信部部长苗圩、财政部部长楼继伟、国务院副秘书长肖亚庆，办公室主任为工信部总工程师朱宏任；

2015年5月，该小组组成人员再次调整，组长、副组长人选未变，办公室主任变为工信部副部长毛伟明。（知事注：上述职务皆为时任）

可以看出，小组办公室主任的级别持续升格，反映出国务院对中小企业工作重视程度不断上升。中小企业是国民经济的生力军，大力发展中小企业是我国一项长期战略任务，不仅关系经济发展，而且关系民生改善、稳定就业与社会和谐。

该小组的副组长基本有3位，由财政部部长、工信部部长和国务院副秘书长出任。此次高雨以国务院机关党组成员身份就任副组长，尚属首次。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，高雨还兼任了另一个重要的副组长——国务院扶贫开发领导小组副组长，组长是副总理胡春华。

通过成立跨部门领导小组来组织实施重大战略任务，是我们党和政府在长期实践中形成的一种有效工作方法。有的重大任务一个部门难以完全统领，这就需要建立跨部门协调机制。总的来看，有利于减少层级、提高效率，并且能完成某一个部委不能完成的任务。

3月以来，国务院调整了多个领导小组、工作委员会的组成人员，其组长、主任基本由副总理或国务委员担任，副组长、副主任则会包括一位国务院副秘书长或机关党组成员：

第四次全国经济普查领导小组，组长为韩正副总理，副组长包括国务院副秘书长丁学东；

防治艾滋病工作委员会，主任为孙春兰副总理，副主任包括国务院副秘书长丁向阳；

扶贫开发领导小组，组长为胡春华副总理，副组长包括国务院机关党组成员高雨；

首届中国国际进口博览会筹备委员会，主任为胡春华副总理，副主任包括国务院副秘书长丁向阳；

残疾人工作委员会，主任为王勇国务委员，副主任包括国务院副秘书长孟扬。

责任编辑：张义凌