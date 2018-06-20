官方照片曝光国产弹射型航母 配备三套弹射器(图)

原标题：官方照片曝光国产弹射型航母 配备三套弹射器

6月20日凌晨，中国船舶重工集团公司的官方微信号发布了最新的新闻资讯，6月19日，中船重工党组书记、董事长、重点工程总指挥胡问鸣又到701现场办公，专门就舰艇高质量发展等军工科研生产工作进行专题调研和检查。

新闻配发的照片显示，在701所会议室里显要位置，悬挂着一张三艘航母齐聚的画像。

这三艘航母“一平二翘”，居中的是一艘平甲板的弹射型航母，分列两侧后方的是滑跃型航母，与中国现有的辽宁舰及正在试航的首艘国产航母相吻合。再后方的背景则是十余艘护航舰艇。

其中在最显眼位置的弹射型航母，舰桥仍然与辽宁舰及首艘国产航母相似，体型较为硕大，从照片来看这依然是一艘常规动力航母，包含了排气烟囱。

但更引人瞩目的是，这艘常规弹射型航母布置了三根弹射器，分别是舰艏两根，斜角甲板一根，此外升降机依然是两部。

另外，就画像显示的体型来看，这艘常规弹射型航母的吨位与辽宁舰及首艘国产航母差别不大，此外国防部发言人曾透露，首艘国产航母排水量约为5万吨，而第二艘国产航母的吨位还要略大一些。

在中船重工发布的新闻里，中船重工党组书记、董事长、重点工程总指挥胡问鸣强调，要适应作战需求，既大胆提高装备研制起点，又坚持科学求真务实，确保水面舰船各型号和潜艇高质量发展工程任务高效稳步推进，确保目标任务圆满完成。

责任编辑：张玉