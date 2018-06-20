原标题：北京大七环”将“闭环”，通州至大兴段月底通车

新京报快讯 （记者李玉坤）首都地区环线高速（G95），即大家俗称的“北京大七环”，即将完成通州至大兴段施工，月底将具备通车条件，届时，“大七环”将真正形成闭环通行线路。

今天（6月20日）上午，北京首都环线高速公路有限公司副总经理荆艳会介绍，目前通州至大兴段基本完工，月底具备通车条件。此外，正在建设的京秦高速，月底也将具备通车条件。

记者在首都地区地区环线高速漷县收费站看到，收费站主体建筑已经成型，但没有标明名字，收费设施也正在安装。荆艳会告诉记者，高速主体工程基本完工，标识标线已经完成95%，月底具备通车条件，但具体通车时间由市政府确定，尚未接到通知。后续公安交管部门还会进行测速仪、检查站的安装等。

据介绍，首都环线高速全长940公里，大部分在河北地区，包括张承高速、张涿高速、长深高速、廊涿高速等，将承德、兴隆、三河、香河、廊坊、固安、涿州、涿鹿、张家口、崇礼、沽源、丰宁等城市串联起来。“河北部分都已经通车，通州至大兴段通车后，首都环线高速就成为一个闭环。”荆艳会说。

荆艳会介绍，通州至大兴段的起点为北京市大兴区采育镇韩营村南侧市界，与河北省廊坊市段规划线位相接，线位折向东北，经大兴区采育镇以及通州区于家务镇、永乐店镇及漷县镇，终点为北京市通州区西集镇赵庄村北侧市界，与河北省香河县段规划线位相接。路线全长约38公里，设计等级为高速公路，设计速度120公里/小时，双向6车道，路基宽度34.5米。全线设互通式立交7座（其中枢纽型立交3座，一般型立交4座），分离式立交8座，特大桥梁4座（含跨越北运河、潮白河特大桥2座）。

“首都环线高速通州至大兴段开通后，将分流东北方向的过境车辆，尤其是大型货车，远景交通量是每天7万辆。这将减少东六环通行压力，改善东部空气质量。此外，通州至大兴段的开通，还将缩短承德至首都新机场、雄安新区的距离，承德到北京新机场的距离可以缩短150公里。”荆艳会说。

责任编辑：张义凌