2018年过半 你还有这些未读好消息

原标题：2018年过了一半，你还有这些未读好消息

倏忽间，2018年已经过了一半，你的生活是不是也发生了不少变化？无论是医疗、住房、养老，还是出行、买买买……许多政策变化都与我们息息相关。这些民生措施有哪些？如何影响你我？中国政府网（微信ID：zhengfu）带你看——

抗癌药等进口药实行零关税，符合条件的纳入医保

从2018年5月1日起，将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降至零，使我国实际进口的全部抗癌药实现零关税。较大幅度降低抗癌药生产、进口环节增值税税负。采取政府集中采购、将进口创新药特别是急需的抗癌药及时纳入医保报销目录等方式，并研究利用跨境电商渠道，多措并举消除流通环节各种不合理加价。

用于预防宫颈癌的九价HPV疫苗有条件批准上市

日前，国家药品监督管理局有条件批准用于预防宫颈癌的九价人乳头状瘤病毒疫苗（HPV疫苗）上市。该疫苗适用于16到26岁的女性，用于预防HPV引起的宫颈癌、外阴癌、阴道癌、肛门癌、生殖器疣、持续感染、癌前病变或不典型病变。

公积金政策近期有新变化

①各地区2016年出台的阶段性适当降低企业住房公积金缴存比例政策到期后，继续延长执行期至2020年4月30日。

②规定缴存住房公积金的月工资基数，不得高于职工工作地所在设区城市统计部门公布的上一年度职工月平均工资的3倍。凡超过3倍的，一律予以规范调整。

③住房公积金缴存比例下限为5%，上限由各地区按照《住房公积金管理条例》规定的程序确定，最高不得超过12%。缴存单位可在5%至当地规定的上限区间内，自主确定住房公积金缴存比例。

④重点支持提取住房公积金在缴存地或户籍地购买首套普通住房和第二套改善型住房，防止提取住房公积金用于炒房投机。

城乡居民基础养老金最低标准提高至每人每月88元

自2018年1月1日起，全国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准提高至每人每月88元，即在原每人每月70元的基础上增加18元。

个人税收递延型商业养老保险在上海等地试点

财政部、人社部等五部门联合印发通知，明确自今年5月1日起，在上海市、福建省（含厦门市）和苏州工业园区实施个人税收递延型商业养老保险试点。对试点地区个人通过个人商业养老资金账户购买符合规定的商业养老保险产品的支出，允许在一定标准内税前扣除；计入个人商业养老资金账户的投资收益，暂不征收个人所得税；个人领取商业养老金时再征收个人所得税。

7月1日起，这些进口日用消费品关税要降了

7月1日起，将服装鞋帽、厨房和体育健身用品等进口关税平均税率由15.9%降至7.1%；将洗衣机、冰箱等家用电器进口关税平均税率由20.5%降至8%；将养殖类、捕捞类水产品和矿泉水等加工食品进口关税平均税率从15.2%降至6.9%；将洗涤用品和护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。

7月1日起，汽车整车及零部件进口关税降低

据国务院关税税则委员会，自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。

网约车监管出新规，违规平台拒不改正或被下架APP

交通运输部等七部门日前联合印发通知，对网约车行业进行联合监管。《通知》对未取得许可从事网约车经营、线上线下车辆人员不一致、信息泄露、不依法纳税、不正当竞争、非法经营资金支付结算等方面的违法违规行为重点监管。对出现相关违法违规行为，且拒不改正的，视情节严重程度暂停发布、下架移动互联网应用程序（APP）等载体。

新《道路交通事故处理程序规定》实施

新规指出，对于未造成人员伤亡的财产损失事故，当事人可以通过“交管12123”手机APP等快捷方式自行协商处理。并对收费明确规范，其中对因扣留事故车辆产生的停车费用，明确由作出扣留决定的公安交管部门承担；但公安交管部门通知当事人领取，当事人逾期未领取产生的费用除外。

责任编辑：张玉