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杨颐任青海省委组织部常务副部长(图/简历)

杨颐任青海省委组织部常务副部长(图/简历)
2018年06月20日 15:08 中国经济网
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　　原标题：杨颐任青海省委组织部常务副部长 此前担任省人社厅厅长

杨颐 资料图杨颐 资料图

　　近日，青海党建网“领导班子”栏目进行更新，据最新名单显示，杨颐已任青海省委组织部常务副部长。

　　据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，杨颐，男，1962年5月出生，此前担任青海省委组织部副部长，青海省人力资源和社会保障厅党组书记、厅长。

　　杨颐简历

　　杨颐，男，汉族，1962年5月出生，河北广宗人。1980年12月参加工作。1988年10月加入中国共产党。中央党校函授学院公共管理专业毕业。

　　曾任青海省委副秘书长，青海省委组织部副部长，青海省人力资源和社会保障厅党组书记、厅长。

　　现任青海省委组织部常务副部长。 

责任编辑：张申

杨颐青海组织部
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