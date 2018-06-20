奥迪跑车在北京冲卡：肇事司机曾两次吸毒被处理

原标题：朝阳大悦城毒驾撞交警续：肇事司机曾两次吸毒被处理 |沸点

新京报快讯（记者刘洋）今日（6月20日）新京报记者独家获悉，昨日在朝阳大悦城附近毒驾冲撞交警的犯罪嫌疑人盖某曾经两次因为吸毒被公安机关处理过。而根据《治安管理处罚法》、《吸毒成瘾认定办法》，盖某这次再次吸毒一旦被认定为吸毒成瘾人员，将面临强制戒毒。

根据北京市公安局的通报，6月19日23时许，嫌疑人盖某（男，27岁，辽宁省沈阳市人）向公安机关投案自首。经初步审查，盖某供述了其伙同赵某（男，35岁，辽宁省沈阳市人）吸食毒品后，由其驾驶套牌车辆搭乘赵某于6月19日9时20分许行驶至朝阳北路遇交警盘查时，为逃避打击而冲撞护栏逆行逃逸并造成民警和过路群众受伤以及社会车辆受损的犯罪事实。经视频比对及相关物证检验，证实盖某确系肇事车辆驾驶人。警方于6月20日凌晨3时许，将嫌疑人赵某抓获。经对二人进行尿检，结果均呈冰毒阳性。目前，犯罪嫌疑人盖某已被朝阳公安分局依法刑事拘留。此案正在进一步调查中。

新京报记者从知情人处获悉，盖某曾经因吸食毒品被沈阳当地警方罚款，后来京在通州居住，2015年曾经因吸食毒品被通州分局行政拘留14日，他没有驾照，因此为了躲避检查做出极端事件。

责任编辑：张义凌