江苏泰兴市在长江边非法填埋危废 政府百般隐瞒

原标题：江苏泰兴再遭环境部严批：长江边非法填埋危废，政府百般隐瞒

间隔不到10天，江苏泰兴市再次因非法填埋危废等环境污染整改不力问题，被生态环境部批评。

6 月20日上午，生态环境部发布消息称，两年前，第一轮中央环保督察江苏时，泰兴化工园区被群众举报在长江江堤内侧填埋大量化工废料。中央环保督察组将此事交地方办理，但泰兴市“长期敷衍了事”。最近，中央环保督察组“回头看”行动来到当地发现，填埋在长江岸堤内侧的危险废物纹丝未动。

“两年时间过去，地方没有制定整改方案，更没有任何实质性整改措施。明知违法大量掩埋化工废料，却无动于衷；明知已污染土壤和地下水，却对督察组百般隐瞒。”生态环境部在公开的通报中厉辞批评。

对此，20日下午，泰兴官方向澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，中央环保督察“回头看”发现问题后，泰州市委、市政府高度重视，责成泰兴市立即整改。同时，迅速组成调查组，对涉事企业及相关人员开展联合调查，对整改中的违法违纪行为将严肃追究责任。

6月20日，澎湃新闻记者在位于长江岸边的泰兴化工园区现场探访，沿途可闻到一股刺鼻的气味。在沿江一条道路上发现，多名交警已对约1公里的道路实行管制，车辆需凭通行证进入。现场一块长方形的地块已用防护网围住，地表盖上了一层疏松的沙土，不远处停放着多台挖掘机。

位于长江岸边的泰兴化工园区分布了多家化工厂，记者走在路上能闻到刺鼻的异味。 澎湃新闻记者 邱海鸿 图

被举报掩埋危废，当地政府曾反馈称“不存在”

两年前，中央环保督察组接到群众反映，中国精细化工（泰兴）开发园区（以下简称“泰兴化工园区”）在长江岸边非法填埋化工废料后，将相关问题交办当地。

当地上报反馈称，经过调查，信访反映的工业固废是金江化学有限公司的木薯渣以及拆迁的建筑垃圾，主要为填埋沟塘、平整土地，“不存在违法掩埋化工废料问题”。

泰兴市仅将所在地区表面垃圾进行了简单清理，就反馈完成整改任务。两年后，中央第四环境保护督察组进驻江苏当天，再次接到群众对于同一问题的举报。

6月15日，即中央第四环保督察组下沉泰州市当日，督察人员便调来挖掘机，对群众举报区域随机选点进行试探性挖掘。

让人没有想到的是，“仅仅数铲之后”，半米左右的沙土层之下就现出黑色的化工废料，刺激性气味强烈。

为避免刺激性气味影响周边环境，督察人员紧急叫停挖掘作业，要求泰州及泰兴两级党委政府研究制定方案，在确定污染控制措施、确保不发生二次污染后，再行挖掘，全面整改到位。

“周边土壤和地下水均受到污染”

生态环境部称，经进一步调查发现，自上世纪90年代以来，泰兴化工园区有关企业就不断将化工废料倾倒于该掩埋区域，后来化工园区扩大，逐步将该区域覆盖并实施绿化。

第一轮中央环保督察结束后，2016年9月泰兴化工园区聘请第三方对场地污染情况进行了调查。2018年1月，第三方提交初步调查报告，进一步认定该区域存留化工废料等垃圾总量3.1万立方米，周边土壤和地下水均受到污染。

但是，截至2018年6月14日督察组下沉泰兴市，两年时间过去，地方没有制定整改方案，更没有任何实质性整改措施。

“明知违法大量掩埋化工废料，却无动于衷。明知已污染土壤和地下水，却对督察组百般隐瞒。”生态环境部如是批评泰兴。

泰兴市：启动整改，将严肃追责

6月20日10时许，澎湃新闻记者来到位于长江岸边的泰兴化工园区，现场探访危险废物整改进展。

沿途记者闻到一股刺鼻的气味，在沿江一条道路上发现，多名交警已对约1公里的道路实行管制，车辆需凭通行证进入。现场一块长方形的地块已用防护网围住，地表盖上了一层疏松的沙土，不远处停放着多台挖掘机。

掩埋化工废料的污染地块已被蓝色防护网围住。 澎湃新闻记者 邱海鸿 图

澎湃新闻记者表明采访意图后，交警表示，现场正在施工，没有得到允许不得入内。

之后，记者来到泰兴市经济开发区管委会。泰兴市经济开发区管委会副主任王新宇向澎湃新闻表示，污染场地已经加装地表保护网和防尘隔离栏，排水明沟和集水池正在修建，固废运转库已经完成选址。

目前，专业机构已经完成对扬子医药西侧地块的详细调查报告，正在编制综合治理和生态修复EPC（工程总承包）工程招投标文件，各项工作有序推进。

随后，泰兴官方向澎湃新闻通报称，中央环保督察“回头看”发现问题后，泰州市委、市政府高度重视，责成泰兴市立即整改。同时，迅速组成调查组，对涉事企业及相关人员开展联合调查，对整改中的违法违纪行为将严肃追究责任。

泰州市委书记韩立明专程赶赴现场督查整改工作，要求泰兴市高度重视中央环保督察“回头看”工作，一定要实事求是、诚恳面对，并一着不让彻底排查，制定科学整改方案，雷厉风行抓好整改，确保问题及时规范整改到位。

泰兴官方通报称，针对存在的问题，泰兴市坚持从快从严、科学处置，限期完成任务，彻底消除现场隐患。

按照整改方案，今年8月30日，泰兴市将经过招投标确定第三方公司进场施工，将现场填埋物全部清出，全部安全转运，坚决处置到位。转运结束后，将对场地和周边环境进行鉴定，制定修复方案并组织实施，彻底消除环境危害。

澎湃新闻从泰兴相关部门了解到，泰兴市公安部门也已立案初查，对涉嫌违法犯罪的，将依法处理。

泰兴市表示，将坚持举一反三，组织开展为期一个月的打击固体废物违法行为专项行动，全面查清面上情况，尽最大努力彻底解决历史遗留问题。

修建雨污排放明沟，防止进一步污染水体。 泰兴经济开发区管委会供图

泰兴之前曾被批“整改不力、敷衍应对”

值得一提的是，就在几天前，6月11日，生态环境部发布消息，对江苏泰兴一家具有官方背景的公司在长江岸边“变本加厉”违法倾倒污泥事件进行通报，并批评泰州、泰兴两级政府整改不力、“敷衍应对”。

据《新华日报》6月13日报道，11日，中央第四环保督察组下沉期间，发现泰兴市长江边倾倒数万吨污泥，两年未整改还变本加厉，认为泰州及泰兴两级政府存在敷衍整改的问题。

对此，据《新华日报》报道，江苏省委、省政府高度重视，要求泰州市政府必须深刻检讨，按照边督边改要求，严肃追查不作为及“虚报、假报”责任并尽快处置到位，各级各部门都要引以为戒，切实改进工作作风。省协调联络组迅即组织环保、公安、纪检等部门组成督查组赴泰兴调查督办，督促泰州市委、市政府立即查明情况，开展处理处置。

责任编辑：余鹏飞