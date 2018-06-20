原标题：贪官假释出狱，同受审侄子无罪释放获42万国家赔偿

近日，中国裁判文书网公布了《燕中炎1801刑事裁定书》。裁定书显示，刑期至2020年的常德市人大常委会原副主任燕中炎，已获假释。

燕中炎（资料图）

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，燕中炎在十年前落马，因贪污、受贿罪，与侄子燕朝伟一同过堂受审。此后，叔侄二人一审共同获刑；二审改判，燕中炎刑期缩短、燕朝伟则无罪获释。

据公开资料，燕中炎1959年9月出生，湖南省沅陵县人，1981年参加工作，1995年9月起先后任湖南省常德市澧县县委副书记、代县长、县长、县委书记，2007年12月任常德市政协副主席、兼任澧县县委书记，2008年12月起任常德市人大常委会副主任。

2009年7月，湖南查处了原常德市委书记、省农业厅厅长程海波受贿案，当年底，燕中炎的违纪违法行为，由此案牵出。

程海波曾于1998年至2006年，在常德任市长、市委书记，2011年12月，其因受贿1961万多元，被判死缓。

2009年11月，湖南省纪委对涉嫌违纪的燕中炎进行组织调查，后移交湖南省检察院。

2010年2月，娄底市检察院对燕中炎以涉嫌受贿罪、贪污罪立案侦查，此后，燕中炎和侄子燕朝伟一同被捕。

据报道显示，燕朝伟生于1976年10月，初中文化，个体工商户，被捕时33岁。

2010年12月，燕中炎贪污、受贿案开庭，他和侄子燕朝伟同庭受审。

燕中炎（前排左）与燕朝伟在庭审中

当时的报道称，法院审理查明，2001年至2009年底，燕中炎在担任澧县县长、县委书记、常德市政协副主席、常德市人大常委会副主任期间，利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受澧县金源房地产有限公司、新澧化工有限公司及部分党政领导干部所送现金及财物共109.255万元。

在这109.255万元中，燕中炎单独收受他人财物59.255万元，伙同其侄子燕朝伟共同收受他人现金50万元。此外2008年1月，燕中炎在担任澧县县委书记期间，还非法占有公款30700元。

2011年9月7日，燕中炎、燕朝伟叔侄共同获刑。

娄底中院一审公开宣判：燕中炎犯受贿罪、贪污罪，获刑12年，并处没收个人财产三十万元。燕朝伟犯受贿罪，判处有期徒刑5年。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，宣判后，燕中炎、燕朝伟叔侄二人不服判决，案件发生了转机。

据法律文书显示，宣判后，燕中炎、燕朝伟不服提出上诉。2012年9月11日，湖南省高院作出终审判决：以受贿罪、贪污罪判处燕中炎有期徒刑11年，并处没收个人财产二十万元；燕朝伟无罪，其违法所得五十万元予以追缴，上交国库。

也就是说，终审判决中，燕中炎的刑期减少了一年，改为11年；其侄子燕朝伟无罪释放。

服刑期间，燕中炎于2015年，被减刑一年。

据长沙市中级人民法院公布的《燕中炎刑事裁定书》显示，2015年2月，湖南省长沙监狱于当月4日以该犯在服刑期间确有悔改表现，提出减刑建议书。

长沙中院认为其“认罪悔罪，接受教育改造，积极完成劳动任务，确有悔改表现”，对燕中炎减刑一年，刑期至2020年2月6日止。

今年5月，长沙监狱以燕中炎在服刑期间确有悔改表现为由，提出假释建议。

裁定书称：经审理查明，燕中炎在服刑期间，能认罪服法，服从管教；认真遵守法律法规及监规，接受教育改造；积极参加思想、文化和职业技术教育；积极参加劳动，努力完成劳动改造任务。在劳动改造中，能服从安排，积极肯干。现有9次表扬，余271分，财产刑已全部履行完毕，并于2014年度、2017年度评为监狱改造积极分子。

裁定书中特别提到，“且该犯居住地司法局出具调查评估意见书，建议适用社区矫正，家属愿履行社区矫正担保责任。”

长沙中院认为，燕中炎“确有悔改表现，没有再犯罪的危险，且实际服刑已过原判刑期的二分之一，符合法定假释条件”，裁定“对罪犯燕中炎予以假释”，假释考验期至2020年2月6日止。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，根据《中华人民共和国刑法》规定：被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。

刑法第85条中，也特意提到了社区矫正的相关内容：对假释的犯罪分子，在假释考验期限内，依法实行社区矫正。

此外，燕中炎的侄子燕朝伟，在二审被判无罪后，还获得了42万元的国家赔偿。

据《燕朝伟申请娄底市中级人民法院国家赔偿决定书》显示，燕朝伟于2010年2月11日被羁押，2012年9月30日被释放，共被羁押959天。

因二审期间出现新证据，湖南省高级人民法院据此改判燕朝伟无罪。于是燕朝伟向娄底中院申请国家赔偿，要求赔偿各项经济损失共计83.6万元。

在审查过程中，法院与燕朝伟进行了协商，最终支付燕朝伟因错误判决被限制人身自由的赔偿金210711.48元、其他损失135539.5元，酌情赔偿精神损害抚慰金73749.02元，合计42万元。

值得一提的是，这42万元从燕朝伟应当缴纳的50万赃款中予以核减。加上之前他委托亲属主动退赃的8万元，扣减后，娄底中院视为其全部交清。

责任编辑：余鹏飞