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西安市政协原副主席赵红专受贿2492万 一审判12年

西安市政协原副主席赵红专受贿2492万 一审判12年
2018年06月20日 19:48 澎湃新闻
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　　原标题：西安市政协原副主席赵红专受贿2492万，一审获刑12年

审判现场 本文图片均来自微信公众号@渭南中院审判现场 本文图片均来自微信公众号@渭南中院

　　“渭南中院”微信公号消息，6月20日上午10点30分，渭南市中级人民法院对西安市政协原党组副书记、副主席赵红专受贿一案作出一审判决，以受贿罪判处被告人赵红专有期徒刑十二年，并处罚金人民币200万元。

　　经审理查明，被告人赵红专在担任西安高新技术产业开发区招商局局长、西安航天产业基地管委会主任、西安市委常委、西安国家民用航天产业基地党工委书记、管委会主任（兼）、西安高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任（兼）期间，利用其职务上的便利，接受他人请托，在土地征用、协调办理土地手续、承揽建筑工程、项目进入产业园、企业经营发展等方面为其提供帮助。

被告人赵红专在警方带领下到达庭审现场被告人赵红专在警方带领下到达庭审现场

　　赵红专于2008年至2016年间，非法收受财物1130万元人民币、106万美元、20万欧元、20万新加坡元、20万港币、10.3千克黄金、5幅画，共计折合人民币2491.8709万元。

　　其中未退回的财物251.6103万元人民币、20万新加坡元、5.568万美元、500克黄金，共计折合人民币403.4229万元。

　　法院认为，被告人赵红专身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪，应依法惩处。

　　被告人赵红专归案后，如实供述办案机关尚未掌握的大部分同种罪行，系坦白，且其积极退还了大部分赃款赃物，应对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》相关规定，法庭遂依法作出上述判决。

　　宣判后，被告人赵红专表示认罪服法，当庭未提出上诉。

　　来源：“渭南中院”微信公号

责任编辑：余鹏飞

赵红航天开发区
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