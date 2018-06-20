西安市政协原副主席赵红专受贿2492万 一审判12年

原标题：西安市政协原副主席赵红专受贿2492万，一审获刑12年

审判现场 本文图片均来自微信公众号@渭南中院

“渭南中院”微信公号消息，6月20日上午10点30分，渭南市中级人民法院对西安市政协原党组副书记、副主席赵红专受贿一案作出一审判决，以受贿罪判处被告人赵红专有期徒刑十二年，并处罚金人民币200万元。

经审理查明，被告人赵红专在担任西安高新技术产业开发区招商局局长、西安航天产业基地管委会主任、西安市委常委、西安国家民用航天产业基地党工委书记、管委会主任（兼）、西安高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任（兼）期间，利用其职务上的便利，接受他人请托，在土地征用、协调办理土地手续、承揽建筑工程、项目进入产业园、企业经营发展等方面为其提供帮助。

被告人赵红专在警方带领下到达庭审现场

赵红专于2008年至2016年间，非法收受财物1130万元人民币、106万美元、20万欧元、20万新加坡元、20万港币、10.3千克黄金、5幅画，共计折合人民币2491.8709万元。

其中未退回的财物251.6103万元人民币、20万新加坡元、5.568万美元、500克黄金，共计折合人民币403.4229万元。

法院认为，被告人赵红专身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪，应依法惩处。

被告人赵红专归案后，如实供述办案机关尚未掌握的大部分同种罪行，系坦白，且其积极退还了大部分赃款赃物，应对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》相关规定，法庭遂依法作出上述判决。

宣判后，被告人赵红专表示认罪服法，当庭未提出上诉。

来源：“渭南中院”微信公号

责任编辑：余鹏飞