云南发布人事任免：免去上A级通缉令高校校长职务

原标题：云南省政府发布人事任免：免去蒋兆岗西南林业大学校长职务
春城晚报客户端消息，6月20日，春城晚报记者从云南省政府门户网站获悉，云南省人民政府于6月13日下发了一批人事任免。经省人民政府决定，罗晓平任省人民政府副秘书长（挂职）。
此次公布的人事任免信息，还涉及云南冶金集团股份有限公司的高层变动：许波任云南冶金集团股份有限公司董事长，田永免去云南冶金集团股份有限公司董事长职务。
此前备受社会各界关注“失踪”校长蒋兆岗也在此次公布人事任免的名单中。蒋兆岗，免去西南林业大学校长职务。5月11日，云南省纪委监委网站曾挂出一张云南省公安厅的A级通缉令，其通缉对象正是西南林业大学原校长蒋兆岗。经多方努力，5月30日这天，潜逃了20天的蒋兆岗被云南省追逃办抓获。
还有两名同志免职退休。龙雪飞免去省人民政府驻广州办事处巡视员职务，退休；任玉华免去省地方志编纂委员会办公室主任职务，退休。
来源：春城晚报客户端
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