宋亮出任甘肃省常务副省长(图/简历)

原标题：常务副省长联动调整后续：甘肃省委常委宋亮已出任常务副省长

宋亮 资料图常务副省长联动调整还在继续。

澎湃新闻记者从甘肃省政府官网“省政府领导”栏目获悉，甘肃省委常委宋亮已出任甘肃省常务副省长、省政府党组副书记。

公开简历显示，宋亮，男，汉族，1963年12月生，河北辛集人，1990年10月加入中国共产党，1985年7月参加工作，南开大学经济学院金融学专业毕业，在职研究生学历，经济学硕士，经济师。

宋亮早年长期在内蒙古任职，曾任自治区政府办公厅副主任，自治区政府金融工作办公室主任，赤峰市委副书记（正厅级），自治区交通运输厅厅长、党组书记，乌海市委书记。宋亮于2016年11月跻身内蒙古自治区党委常委，并兼任通辽市委书记。

2017年3月，宋亮离开长期工作的内蒙古，来到邻省甘肃，出任省委常委、副省长。

近期，全国已有多名常务副省长的职务发生变动。

包括：甘肃省委常委、常务副省长黄强调任河南省委常委、常务副省长，吉林省委常委、常务副省长林武调任山西省委常委、常务副省长，上海市委常委、组织部长吴靖平调任吉林省委常委、常务副省长。

原任河南省委常委、常务副省长的翁杰明此前已调任国务院国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。原任山西省委常委、常务副省长的高建民已出任国家广播电视总局副局长、党组成员。

责任编辑：余鹏飞