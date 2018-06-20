电商将被套上紧箍咒 大数据杀熟这些小把戏不灵了

原标题：电商要被套上“紧箍咒”！大数据杀熟、霸王搭售…这些小把戏将不灵了！

近年来，随着社交网络等平台的快速发展，不少人开始通过微信、网络直播等方式销售商品或者提供服务，一些交易问题随之而来，对此急需要一部专门的法律对各方行为进行规范。

6月19日，电子商务法草案第三次提请全国人大常委会审议，作为一部与网购族息息相关的法律草案，这一消息成了众多消费者关注的焦点。

避免大数据“杀熟”、规范搭售行为、保证押金退还……草案对一系列电子商务热点问题作出规定，进一步规范电商平台经营，加强消费者权益保护。

搭售行为不得作为默认选项

有消费者在电商平台预订飞机票、火车票，页面上却凭空冒出酒店、贵宾休息室等额外服务，还被默默地打上了勾，针对这种“霸王搭售”现象，草案三审稿中增加规定：电子商务经营者搭售商品或者服务，应当以显著方式提醒消费者注意，不得将搭售商品或者服务作为默认同意的选项。

不及时退押金 最高罚50万

不想再用某共享单车，押金却迟迟无法退还——你遇到过这种烦心事吗？

现在，草案三审稿作出明确规定，电子商务经营者按照约定向消费者收取押金的，应当明示押金退还的方式、程序，不得对押金退还设置不合理条件。消费者申请退还押金，符合押金退还条件的，电子商务经营者应当及时退还。否则，将被处以最高达50万元的罚款。

微商微店将纳入监管范围

从微商到网络直播，电子商务近年来又催生出不少新形态。草案三审稿也对电子商务经营者的范畴作出进一步细化规定，除了电子商务平台经营者、平台内经营者以及自建网站经营者之外，“其他网络服务销售商品或者提供服务的电子商务经营者”，也拟纳入电子商务法的监管范围，也就是说微商、微店等均将涵盖在内。

避免大数据“杀熟” 消除“一人一价”

同一商家、同一产品，不同的消费者却可能面对不同的价格。这种被网民们普遍诟病的“大数据杀熟”的现象，被业界称为“基于大数据算法的消费者歧视”，本质上是电子商务经营者通过收集用户画像、支付能力、支付意愿，做到“一人一价”，甚至出现“会员价”高于正常价格的怪象。

对此，草案三审稿增加了规定：电子商务经营者根据消费者的兴趣爱好、消费习惯等特征向其推销商品或者服务，应当同时向该消费者提供不针对其个人特征的选项，尊重和平等保护消费者合法权益。

北京大学法学院院长薛军说，草案三审稿的相关规定旨在尊重消费者平等权利，保障消费者不被歧视，同时保障消费者的选择权和知情权，让他们知道自己被画像了。

北京华讯律师事务所主任张韬说，通过法律规定避免电子商务经营者作出对消费者不利的差别待遇，有利于保障消费者的公平交易权。“比如我经常通过网络平台订某一家酒店，成为其忠实消费者后，当我再次下单时，不应根据我以前的选项，给我高于其他人同一时间段内的交易价格。这种问题具有隐蔽性，消费者往往不易发现。”

零星小额交易可免于工商登记

利用业余闲暇时间开个网店，从事零星的小额销售，需要去工商部门登记吗？草案三审稿对此明确规定，个人从事“零星小额交易活动”不需要办理市场主体登记。

全国人大宪法和法律委员会、全国人大常委会法制工作委员会经研究认为，从我国的商事登记和税收征管制度上总体考虑，并为体现线上线下公平竞争，在本法中规定电子商务经营者应当依法办理登记，是必要的；同时，实践中有许多个人经营者交易的频次低、金额小，法律已要求平台对其身份进行核验，可不要求其必须办理登记。

薛军说，草案三审稿进一步明确了零星小额交易活动不具有某种经营行为的特点，这和我国的市场主体登记制度相对应。张韬表示，对从事零星小额交易活动的个人免除市场主体登记，可以减轻这些人的负担，也体现了法律鼓励和促进电子商务发展的精神。

责任编辑：张迪