人民日报:更好发挥审计在监督体系中的重要作用

原标题：更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用

6月20日，受国务院委托，审计署向十三届全国人大常委会第三次会议作了关于2017年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，对几十个中央部门上千个单位做了一次“全面体检”。这是中央审计委员会组建以来，审计署第一次向全国人大常委会作审计工作报告，给全国人民提交了一份“国家审计大账”。

审计是党和国家监督体系的重要组成部分。审计机关成立30多年来，在维护国家财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。特别是党的十八大以来，审计为促进党中央令行禁止、维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等作出了重要贡献。在新的时代条件下，改革审计管理体制，组建中央审计委员会，是加强党对审计工作领导的重大举措，也是深化党和国家机构改革的重要内容，有利于构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。审计机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，全面落实中央审计委员会第一次会议要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，依法全面履行审计监督职责，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，在党和国家监督体系中发挥更大作用。

更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，就要落实党中央对审计工作的部署要求，强化全国审计工作统筹，优化审计资源配置，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。要拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区，加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度。审计机关要学会“弹钢琴”，抓住主要矛盾，靶向发力。特别是围绕打好“三大攻坚战”，进一步聚焦审计重点，切实在及时预警风险隐患、促进扶贫资金安全高效使用、推动生态环境保护等方面取得强有力的监督效果。

更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，就要深化审计制度改革，解放思想、与时俱进，创新审计理念，及时揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势。要坚持科技强审，加强审计信息化建设。向科技要出路，向信息化要资源，向大数据要效率，通过信息化、数字化，提高审计监督、过程控制、决策支撑能力，努力抢占审计事业发展制高点。要加强对全国审计工作的领导，强化上级审计机关对下级审计机关的领导，加快形成审计工作全国一盘棋。加强对内部审计工作的指导和监督，调动内部审计和社会审计的力量，增强审计监督合力。

更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，就要加强审计机关自身建设，以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信。审计机关各级党组织必须认真履行管党治党政治责任，努力打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

奋进新时代，担当新使命，审计机关要牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不忘初心，牢记使命，锐意进取，埋头苦干，奋力开创新时代审计事业发展新局面。

责任编辑：张迪