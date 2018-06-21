原标题：科技日报斥科研领域帮派怪象：学界不是江湖

文/杨雪

当前，科研领域存在着一些带有江湖气的“圈子”，虽然不是普遍现象，但也足以引起我们警惕。“占山为王，培植势力，为争夺资源，各山头之间时不时还得火拼。”华东师范大学河口海岸学国家重点实验室主任高抒这样描述科研“圈子”。

俗话说，有人的地方就有江湖。但高抒认为，学术圈里不应有“江湖”，科学探索同利益、恩怨等人为因素沾不上边。

以个人关系好坏决定立场，无视科学精神

高抒告诉科技日报记者，科学界本来有“学派”，即一个理论框架下聚集一群人，有时恰好一个理论是某个人提出的，但大家共同支持的是某个理论而不是某个人。不同学派会有对立，但学派间的竞争和交流是健康的，争鸣有利于厘清事实。

同样是聚集一群人，但宗派意义上的“圈子”以个人关系好坏来决定立场。这种“圈子”讲究人多力量大，越多“能人”加盟，越容易拿大项目、大奖，雪球因此越滚越大。“科学被庸俗化，哪里有经费有奖励就去哪，能搞出真正的成果当然好，搞不出也没人在意。”在高抒看来，“圈子”无视学理，与科学精神背道而驰。

“圈子”间也有“火拼”，但往往对人不对事。比如某“圈子”里有人出现疑似学术不端行为，“圈内人”会极力庇护自己人，别的“圈子”则会抓住机会打压对手。

“这种对立实质是利益共同体之间互相攻击，缺乏对事实本身的讨论，完全无视科学精神。”高抒说，而且从科学规律来讲，研究能不能取得成果并不在于人员多少。“系统论奠基人维纳曾告诫过人们，大工程、大团队，管理不当会陷入泥潭。”

科研管理“跑偏”，科研人员抱团组“圈子”

一群人聚集起来争夺资源、名利，不健康的“圈子”缘何日益膨胀？高抒认为，管理机制不当提供了养料。

数论文篇数，看影响因子，算引用次数，在这样的考核机制下，科研人员会选择最容易发表论文的案例研究，即用案例证明别人提出的理论。反观世界顶尖大学，他们最关心科研内涵：建立新理论，发明新技术，以便实现更好的观测、采集更好的数据，令事实更加清楚。

换句话说，在国外好大学做科研，不在新理论新技术上下功夫没法获得好评，而国内很多单位是没有项目没有经费就没法搞科研。

“是选择混‘圈子’追逐名利，还是选择探索不确定性极大的新理论新技术，承担不被评价制度认可的风险？答案不言自明。”高抒认为，管理机制“跑偏”，让科研人员抱团组“圈子”。一旦成为“圈里人”，就不愁“吃喝”。圈外人也挖空心思要进“圈子”。

除了发论文、拿项目，高抒还谈到奖励机制。

美国社会学家默顿在《科学社会学》一书中分析奖励的功能时提出，奖励是对发现权予以承认，除此之外的奖都是变味的，会成为人们追逐名利的对象。

“世界顶尖大学不搞评奖。”高抒说，在符合科学精神的管理体系下，不健康的“圈子”很难发展起来。

来源：科技日报

责任编辑：张义凌