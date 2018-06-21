司法部：应届本科生通过去年司考 7月可申请颁证

原标题：中华人民共和国司法部国家司法考试办公室公告
根据司法部国家司法考试办公室2017年11月19日发布的公告，现就参加2017年国家司法考试成绩合格的普通高等学校2018年应届本科毕业生申请授予法律职业资格、颁发《法律职业资格证书》事宜公告如下：
一、申请办法
参加2017年国家司法考试成绩合格的普通高等学校2018年应届本科毕业生，应于2018年7月11日9时至17日24时，登录司法部网站（http://www.moj.gov.cn），填报申请授予法律职业资格相关信息。申请人可以选择在居住地、户籍地或工作地申领法律职业资格证书。
户籍在放宽报名学历条件地方、考试成绩达到放宽合格分数线的申请人，须选择在本人户籍所在地的市（地、州、盟）司法行政机关办理申请授予法律职业资格事宜。申请人大学毕业后户口已迁回原籍，且原籍为放宽报名学历条件地方的，比照上述规定办理。
在内地就学的香港、澳门、台湾地区申请人，自行选择内地的地市司法行政机关办理申请授予法律职业资格事宜。
逾期申请的，司法行政机关不予受理。
二、申请材料
申请人应于7月23日至27日，前往法律职业资格证书申领地市司法行政机关，提交下列材料：
（一）居民身份证原件。
（二）户籍在放宽报名学历条件地方的申请人，要求享受放宽合格分数线政策的，需提交本人报名时上传的户口簿原件。
（三）毕业证书原件。
（四）与本人2017年国家司法考试网上报名上传照片同一底片2寸（46mm×32mm）免冠彩色证件照片4张。
（五）司法行政机关要求提供的其他材料。
材料原件审验后退回。
经审核符合资格授予条件的申请人，由司法部授予法律职业资格，颁发《法律职业资格证书》。
《法律职业资格证书》领取事宜由各地司法行政机关另行通知。
2018年6月20日
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国第一所“核高校”诞生 释放重磅信...
- 【 军事 】 出鞘：中国海军如何发展水下登陆舰队...
- 【 财经 】 新五环之歌被指侵权 美团岳云鹏被索赔
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 单霁翔曝故宫招人标准:一万多人选20个
- 【 科技 】 电商法草案：微商拟纳入监管
- 【 教育 】 全国31省市近12年高考各批次分数线
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有