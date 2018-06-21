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司法部：应届本科生通过去年司考 7月可申请颁证

司法部：应届本科生通过去年司考 7月可申请颁证
2018年06月21日 07:40 司法部
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　　原标题：中华人民共和国司法部国家司法考试办公室公告

　　根据司法部国家司法考试办公室2017年11月19日发布的公告，现就参加2017年国家司法考试成绩合格的普通高等学校2018年应届本科毕业生申请授予法律职业资格、颁发《法律职业资格证书》事宜公告如下：

　　一、申请办法

　　参加2017年国家司法考试成绩合格的普通高等学校2018年应届本科毕业生，应于2018年7月11日9时至17日24时，登录司法部网站（http://www.moj.gov.cn），填报申请授予法律职业资格相关信息。申请人可以选择在居住地、户籍地或工作地申领法律职业资格证书。

　　户籍在放宽报名学历条件地方、考试成绩达到放宽合格分数线的申请人，须选择在本人户籍所在地的市（地、州、盟）司法行政机关办理申请授予法律职业资格事宜。申请人大学毕业后户口已迁回原籍，且原籍为放宽报名学历条件地方的，比照上述规定办理。

　　在内地就学的香港、澳门、台湾地区申请人，自行选择内地的地市司法行政机关办理申请授予法律职业资格事宜。

　　逾期申请的，司法行政机关不予受理。

　　二、申请材料

　　申请人应于7月23日至27日，前往法律职业资格证书申领地市司法行政机关，提交下列材料：

　　（一）居民身份证原件。

　　（二）户籍在放宽报名学历条件地方的申请人，要求享受放宽合格分数线政策的，需提交本人报名时上传的户口簿原件。

　　（三）毕业证书原件。

　　（四）与本人2017年国家司法考试网上报名上传照片同一底片2寸（46mm×32mm）免冠彩色证件照片4张。

　　（五）司法行政机关要求提供的其他材料。

　　材料原件审验后退回。

　　经审核符合资格授予条件的申请人，由司法部授予法律职业资格，颁发《法律职业资格证书》。

　　《法律职业资格证书》领取事宜由各地司法行政机关另行通知。

　　2018年6月20日 

责任编辑：张义凌

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