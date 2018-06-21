原标题：土耳其外长恰武什奥卢： 我们完全支持“一带一路”

[环球时报记者 张鑫]土中关系发展状况如何？“一带一路”将为两国带来哪些合作？6月15日，即土耳其外长梅夫吕特·恰武什奥卢访华期间，《环球时报》记者对他进行了专访。在采访中，除了上述问题，恰武什奥卢还谈及土耳其在上合组织的参与，两国如何共同在中东事务中发挥影响力等话题。恰武什奥卢曾任土耳其欧盟事务部长，自2015年底以来一直任土耳其外长。

环球时报：您这次来北京的目的是什么？您对当前的中土关系有何看法？

恰武什奥卢：我此行是应中国外长王毅之邀，他是我的好朋友。这次访问是为了跟进两国元首4月电话会议上的讨论，他们一致认为，两国应该进一步加强和深化双边合作。有一些战略项目我们需要跟进，而且中国在包括中东在内的地区问题上变得更加积极和引人注目。我们的立场是一致的，我很高兴这么说。因此，我们一直在深化和加强双边关系。

环球时报：中国刚刚举办了上合组织青岛峰会，几乎在同一时间，七国集团（G7）峰会在加拿大举行。您如何评价这两个国际合作机制？

恰武什奥卢：G7是G7，由于它们一直试图将俄罗斯排除在八国集团之外，所以现在成了G7。上合组织已成为一个更引人关注、更高效、更具政治意义的区域组织，并且我们看到了它的壮大。不久前印度和巴基斯坦已经加入，成为上合组织的正式成员。我深信，这个组织将为我们地区的经济发展、稳定和安全作出贡献。我们对这次峰会的成果表示欢迎。

环球时报：土耳其是上合组织的对话伙伴国，并于2017年担任能源俱乐部轮值主席。您对土耳其在上合组织中的参与是怎样看的？

恰武什奥卢：我们的首要任务是与许多地区和国际性组织接触。不仅仅是在某个国际或区域组织中获得一个身份，重要的是要在这个组织中更加活跃，因此，我们一直在努力加入许多国际组织。自从我们成为上合组织的对话伙伴国，我们一直在努力与其成员国和整个团体保持积极的合作关系。你刚刚提到了上合的能源俱乐部，土耳其正在成为一个能源中心，扮演着非常重要的角色，因此，我们正努力为上合组织的活动和重要事务作出贡献。

环球时报：据报道，土耳其正在对华贸易中推动土耳其货币里拉的使用，以代替美元。能介绍一下相关谈判的最新进展吗？

恰武什奥卢：事实上这是我们双方共同的努力。在贸易中使用本国货币十分必要，这样就不必依赖任何其他货币。我们与俄罗斯和其他本地区国家比如伊朗，都是这么操作的。这同样是土耳其当下优先考虑的事，并且取得了一些进展——中央银行、其他银行及金融机构已经在双方领导人的指导下进行工作。

我毫不怀疑，这在未来将实质性地推动土中双边经济合作，并提升双边贸易额。未来将不会有来自其他货币的压力，只有我们自己的货币。

环球时报：土耳其在中国提出的“一带一路”倡议中能扮演什么角色？

恰武什奥卢：当我们听说（“一带一路”国际合作高峰）论坛时，我们由衷地感到钦佩。土耳其是“一带一路”项目的参与者，我们完全支持这个倡议。土耳其有一个“中间走廊”计划，我们正试着把这两个重要的项目整合到一起。我们刚刚开通巴库-第比利斯-卡尔斯铁路项目，这是一条连通阿塞拜疆和土耳其的铁路线。现在，我们的目标是与中国一起修建埃迪尔内-卡尔斯高速铁路，它由东至西贯穿土耳其。我们已经就此展开合作，因此可以说，土耳其是“一带一路”建设的重要参与者。我们相信这个项目将有助于我们的经济合作、对该地区的投资及其他事务。我们完全支持中国的这一倡议。

环球时报：土耳其和中国在中东地区可以开展什么样的合作？

恰武什奥卢：首先，我们的双边关系有很大的空间可以进一步加强、加深。其次，双边贸易额和投资都有提升的潜力。我们正试着在土耳其打造一个区域性项目，我们可以与中国合作，事实上我们也在这么做。

具体到我们所在的地区，冲突很多。在叙利亚、利比亚、也门及中东其他地区的冲突和问题上，我们充分认可中国的立场——非常平衡、客观。我们可以通力合作去通过政治手段解决其中一些问题。

环球时报：土耳其在6月24日进行大选后将由议会制转变为总统制。这对土耳其的外交政策将会产生何种影响？

恰武什奥卢：这是我国通过去年的公投所支持的一种政体。我们相信这非常适合土耳其。如此一来，土耳其将更加稳定，经济将更加强劲，土耳其自身及所有机构，包括政府、议会、司法等都将更加稳定和强健。因此，我们将拥有更具建设性和前瞻性的外交政策。

责任编辑：张玉