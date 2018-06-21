好莱坞新剧本:中国人被指在东海用激光器攻击美军

原标题：好莱坞新剧本：中国人在东海用激光眩目器攻击美军！

今年早些时候，五角大楼向美国飞行员发出“航行通告”，称“未经授权的激光活动”导致在吉布提上空的不明数量美国人员受伤。

美国媒体再次把“用激光器照射美军飞行员”的指责丢向中方。《大众机械》网站20日报道称，继在中国驻吉布提基地附近遭激光武器照射后，在东海附近的美军飞行员也遭受了来自中国的激光“攻击”。不过中国专家表示，这完全是媒体的恶意攻击和选择性报道。从美媒的报道来看，即便真的发生激光照射事件，也没有任何证据证明中国政府与此有关。对于中国制造并出售激光眩目器的指责，专家表示，美媒应该补补课，先看看美国海军装备了多少激光眩目器。

美军在东海遭激光器“攻击”？

《大众机械》网站报道称，对美军的激光攻击已经从非洲扩展到太平洋。在中国东海地区作业的美国人员已成为激光致盲攻击事件的受害者，这类似于今年早些时候在吉布提发生的激光器照射事件。报道称，最近用非致命激光进行攻击的是中国公民。

今年早些时候，五角大楼向美国飞行员发出“航行通告”，称“未经授权的激光活动”导致在吉布提上空的不明数量美国人员受伤。这些激光器来自于中国第一个海外军事基地或者其附近。而《大众机械》的文章称，现在美国报告的发生在东海类似事件有20多起。文章称，据美国《航空周刊》报道，随着袭击数量的增加，它们还涉及更多的激光频段。

报道称，美国印太司令部证实，激光攻击源来自于岸上和渔船。目前还不清楚来自海岸的袭击的具体位置。文章称，中国为渔船船员提供培训并提供补贴，使其成为“海上民兵”。将激光器指向低空飞行的美国飞机符合“海上民兵”的职责，可以让中国政府在不动用军队或海警的情况下向美国军队表明他们在这一地区不受欢迎。文章认为，这些攻击或许与美国收回今年环太海军演习的邀请有关。

报道称，这些激光器越来越复杂、先进，这意味着中国政府对激光攻击的支持。另外，如果没有雷达操纵人员的指示，简陋渔船上的船员无法分辨民用飞机和美国军机。报道称，美国军方正在加大采购激光防护眼镜的力度。考虑到飞行员佩戴各种头盔、耳机、武器指示装置和防化装备，这让事情显得有些复杂。激光防护眼镜也很贵，每个价格在500到2500美元之间。

文章还指责中国开发和销售激光眩目器。报道称，这些武器包括BBQ-905激光眩晕器、WJG-2002激光枪、PY132A激光致盲武器和PY131A致盲激光武器。“这些武器在战时使用会违反国际法。”

针对美军方飞行员？

对于美国媒体关于激光器照射针对美军方飞行员的猜测，中国专家表示未必如此。据专家介绍，美军很多现役飞机和直升机都装备有激光告警装置，作为其电子战系统的一部分，例如AN/AVR-2型激光告警接收机。它们的主要用途是对激光测距、照射装置发出的激光进行告警。这些激光器的工作距离较远，功率较大，较容易被截获。如果一些激光眩目器或拥有类似功能的激光器照射功率足够大，这些告警器就能做出告警，并指示出其方位。

不过，如果照射事件是由低功率激光器造成的，甚至就是简单的激光笔，其功率低于告警装置的检测门限，这种告警装置可能无法做出有效反应。为此，美军方还专门开发了更为灵敏的激光照射告警和记录装置，能够检测到低功率激光的照射。这类激光照射告警和记录装置通常以简易方式安装到直升机座舱中。总体来看，美国军方拥有相对完备的告警措施和装备。

对于民航来说，就没有这些先进装备了，是否遭到激光照射，完全靠飞行员感觉。不能排除这些照射事件（如果果真发生的话）是针对所有飞机、但民航飞行员未感受到的可能性。另外，民航飞机正常飞行高度较高，普遍在万米左右，简易激光器也很难照射并发挥作用。而美军飞机很可能是因为飞得太低、距离太近才成为目标。

美海军是激光眩目器的使用大户

专家表示，关于美方所说的激光照射事件信息极为有限，但从目前报道来看，美方只是确认和中国渔船有关，至于是否和中国官方有关，完全是媒体的臆测。而把中国渔船与“民兵”联系到一起也过于牵强。另外，美国媒体往往避重就轻，选择性报道。例如上次吉布提发生的所谓激光照射事件中，美方承认相关事件发生在距离中国基地750米处，而这个距离美方飞机飞越是违规的。尽管美国媒体大肆炒作，美国军方自知理亏，相对低调处理了此事。如果真的是中国无缘无故使用激光武器攻击了在国际空域合法飞行的美国军机，并且导致其飞行员“受伤”，美国国防部恐怕不会善罢甘休。最近的事件中，美方隐瞒了多少事实，我们不得而知。

另外，激光照射事件并不一定与军用激光器有关系，也未必是激光武器。英国BBC2016年一篇关于航班飞行员受到激光器照射的报道中称，2009年1月到2015年6月间，英国民用航空当局收到超过8998起激光照射事件报告。

美媒指责中国开发激光眩目器，但实际上，美国海军使用得非常早，装备非常多。美海军还经常在网站上炫耀美军练习和使用激光眩目器。美国海军使用的最典型的型号是GLARE LA-9/P型激光眩目器，其“警告距离”夜间4公里，白天1.5公里，眩目作用距离500米。现有的《特定常规武器公约》的第四议定书《关于激光致盲武器的议定书》禁止的是以永久性致盲为唯一设计用途的激光致盲武器，为规避这一条款，美军方就把眩目器做成多用途的，既可以用作眩目器，又能当激光指示器，但实际使用中，主要用于驱离人员，确保舰艇安全。

责任编辑：张玉