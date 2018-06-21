仍有外航标注未改为“中国台湾” 留给其时间不多

原标题：还不改！？留给这些外航的时间不多了

4月下旬，中国民用航空局致函44家外国航空公司，要求这些公司纠正其官方网站相关内容中违反中国法律、违背一个中国政策的错误做法，将“台湾”标注为“中国台湾”。

截至目前，已经满足中方要求的外航包括：法国航空公司、英国航空公司、德国汉莎航空公司、加拿大航空公司、阿联酋航空公司、卡塔尔航空公司、土耳其航空公司、马来西亚航空公司、菲律宾航空公司、新加坡航空公司和泰国航空公司等。

这是法国航空公司官网截图，已显示“台湾，中国”。

这是英国航空公司官网截图，已显示“台湾，中国”。

知错就改，给上面这些航空公司点赞！

然而，还有仍然不改的——包括美国联合航空公司、达美航空公司、美国航空公司、韩国的大韩航空公司和韩亚航空公司、印度航空公司在内的多家航空公司仍拒绝修改，一边赚着中国人民的钱，一边做伤害中国人民感情的事。

这是美国联合航空公司官网截图，仍未改。

这是美国航空公司官网截图，仍未改。

这是印度航空公司官网截图，仍未改。

日本航空公司和全日空航空公司的相关人员19日说，这两家日本最大的航空公司已经在其中文官网上将“台湾”变更为“中国台湾”。

不过，记者发现，两家航空公司的日语和其他语种官网上，相关表述依然为“台湾”。

澳大利亚的澳洲航空公司虽然尚未修改，但该公司总裁乔伊斯表示，他们会在最后期限之前完成整改。

任何一家跨国企业到其他国家投资兴业、开展合作，遵守当地法律法规是起码要求。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这也是跨国企业应该知晓的最基本常识。

外交部发言人耿爽在19日的例行记者会上回答记者提问时说，世界上只有一个中国，香港、澳门、台湾从来都是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。

耿爽说，在华经营的外国企业应当尊重中国的主权和领土完整，遵守中国法律，尊重中国人民民族感情。这是任何外国企业在华经营的最基本遵循。

记者：杜健

责任编辑：张玉