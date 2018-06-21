台当局声称要告大陆 所有人：吁

原标题：台当局：我要告大陆！所有人：吁~~~

台当局“反制大陆”成笑柄。

台湾当局向大陆发出新的威胁，宣称将提起国际诉讼，控告大陆要求全球航空公司将“台湾”改为“中国台湾”的做法，此前台“国安会秘书长”李大维鼓动岛内民众抵制此类航空公司。西方媒体称，这是蔡英文当局“首次积极对抗中国压力”，开始采取更为强硬的立场。不过，台当局此番“炫耀肌肉”很可能只是虚张声势，岛内媒体与专业人士20日纷纷提醒，不论是在世贸组织（WTO）还是专业性国际民航组织，台湾都没什么获胜希望，还可能击溃台湾虚幻的“国际法人格”，重创“台独”。

有“因”就有“果”

台当局到底会怎么针对大陆搞“国际诉讼”？台“中央社”19日引述台“涉外人士”的说法称，未来采取的法律途径有两种，一种是走国际组织如WTO或国际民航组织的仲裁途径。另外一种是走各国的国内法，如有关自由商业行为或人权等法律规定，如果有团体或个人在海外遭遇被迫更名，可寻求当地法院仲裁，看看这是否违反当地法律规定。该人士还称，会和海外侨社联系寻求协助。

亲绿的《自由时报》20日忧心忡忡地警告称，熟悉国际法的学界人士坦言，这是个“诉讼标的、原告或被告都很难厘清的诉讼”，缺乏着力点。“首先要厘清提告人是中华民国政府、驻外馆处还是民间单位，且遭迫改名的是民间企业，若个案提告就需要在每个企业所在国，向改名企业提告，需要一大笔诉讼经费与人力，且诉讼时间非常长”。此外，即使台当局出资以观光协会或基金会等民间名义提告，但在更先进、司法更独立的国家打法律战也是高风险，因判决过程与结果都会遇到台湾“国际法人格”问题，“若结果有损我国国际法人格地位，不但伤害我国民众感情，更将成为判例”。报道称，若是在WTO争端解决机制中，以设置非关税经济障碍的角度切入，此案也面临矛盾。

台湾“中央社”认为，发函要求外国航空公司遵守中国反分裂法规定只是大陆掀起的“反分裂施压更名台湾”风潮的一部分，其他还包括密集施压在大陆经商的外资企业、施压台湾参与国际文艺活动的主办单位等。

20日，台湾“国家政策研究基金会”高级助理研究员高顺德在Yahoo论坛上撰文痛批民进党政府“生鸡蛋的没有，放鸡屎的一大堆”。文章认为，“行政院长”赖清德今年4月高喊“务实台独说”，引发对岸的针对性军演、台湾“邦交国断交”和全球44家航空公司的改名运动。现实等于两岸激烈的攻防战已经开打，而台湾的筹码其实少得可怜。文章担心，民进党可能拉着岛内全民“一起陪葬”。

台湾《旺报》同日评论称，“要了解大陆近期一连串措施，必须先问是种下什么‘因’才有这样的‘果’，关键在于民进党政府不认‘九二共识’，还暗中推动‘文化台独’，大陆只好从国际社会下手，防止绿营寻求国际力量谋求‘台独’。断台湾‘邦交国’、要求跨国企业把台湾明确标示为中国台湾。”文章称，“既然民进党不想认大陆为一家人，大陆自然也不把你当一家人”。

“一片嘘声”

“台湾政府表态反击中国大陆施压，朝野民间反响强烈。”英国广播公司（BBC）网站19日以此为题刊发报道，聚焦李大维在台北接受媒体采访放话“我们会告诉民众，那些航空公司向中国屈服，你们可以选择（要不要搭乘那些航空公司）”引发的反应。

李大维（资料图）

“反响强烈”是指什么？报道以“一片嘘声”来概括：民进党“立委”罗致政认为，如果把航空公司当作抵制对象，不但找错对象，还会让北京在旁笑看台湾跟这些企业对抗与紧张，渔翁得利；国民党团“立委”江启臣表示，拉高双方对抗态势，会伤害两岸交往的可能性：台湾知名入口网站Yahoo奇摩发起民调，询问是否响应政府“拒搭矮化台湾的航空公司”，结果73.9%的网友表示“不会响应”。Yahoo奇摩网站19日称，“73.9%的网友打脸政府”。

台“外交部”紧急灭火，发言人李宪章称，李大维并没提到“拒搭”或“抵制”的字眼。BBC称，媒体提问，《金融时报》将李大维的谈话解读为台湾当局鼓励民众抵制这些航空公司，难道是“假新闻”吗？李宪章回答：“我没有办法做评论。”20日，“美国之音”网站上，网民留言嘲讽台当局：“顶天立地的台湾人应该取消三通”“拒搭？少了你们这帮人航空公司不转了？”

台湾媒体20日调查称，如果拒绝搭乘标注“中国台湾”的航空公司，那么台湾人去海外只剩下联合航空、美国航空、达美航空、夏威夷航空、大韩航空、澳洲航空、印度航空和中华航空与长荣航空，其中大韩航空与澳洲航空虽在网站上仍未将台湾更名，但接受媒体采访时已承诺改名，只剩7家航空公司维持“台湾”称呼。

民意反噬连岛内“独派”都感到忧虑。20日，一家“独派”媒体批评李大维的做法是逼台湾百姓选边站，“把民众权益变外交筹码，必然有反效果”，担心台湾“要与很多国家撕破脸”，认为李大维的想法“显然是走不通的路，纯粹在欺骗人民罢了”。

“激情演出”之后

“现在是暑假旅游旺季，班机需求非常大，如果真的要抵制的话，对于出行的民众会有什么影响？如果外籍航空因为商业考虑，避免纷争而影响台湾航点，又会造成什么样的冲击？面对打压，旅游业还有航空业又是怎么看待？”19日，台湾环球新闻网上刊发报道，旅行社总经理、航发协会执行长以及高中公民老师等人士对台当局鼓动民众抵制国际航空公司的做法提出质疑。颇为讽刺的是，对拒绝搭乘那些将“台湾”改为“中国台湾”的飞机，到底会影响多少航班，台“外交部”完全答不出来，他们只是指责大陆“霸凌”“严重伤害两岸关系”。

《中国时报》称，李大维带头呼吁岛内民众拒搭“矮化”台湾的国际航空公司客机，但旅行业者率先反弹，如果这些航班真的全部不搭，航空公司在成本考虑下可能会减少、甚至取消台湾航班，只会让台湾人民更加不便。蔡政府想跟大陆对抗，倒霉的还是搭机的民众！该报对比称，大陆去年出国旅次达到1.3亿，台湾只有1565万。台湾创新旅行社董事长李奇岳称，台湾在国际市场的运量很小，其他国际航空公司根本不会在乎。

“当局操弄民粹，或者发动旅客杯葛，除了义愤填膺，改变不了什么，台湾地位不会就此变成台湾国，驻日代表处也不会成为台湾大使馆，官员激情演出，无非内政考虑，表现出民族大义，喊完口号后，还是要低头与对方打交道。国安高层当年以留学生身份，在华府举牌抗议美国断交，后来成了驻美代表，难道还能继续举牌抗议办外交吗？” 台湾《联合报》的评论文章称，国际航空公司只是民间企业，对地区的国际人格无从仲裁。除了美国有能力与北京对抗，可以督促美国企业不配合北京要求，其他国家难有如此的政治实力，这是现实。文章提醒，台当局要改变困局，只有回头搞好两岸关系，跟北京吹胡子瞪眼睛，只会换来更大压力。

责任编辑：张玉