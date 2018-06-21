2名正国级3名副国级为这事先后访非

原标题：两正国级、三副国级为这事先后访非

撰文 | 赵萌

对中非关系而言，2018年是不同寻常的一年，是承前启后的一年。

3月8日，外长王毅表示，今年中国外交有四大主场活动，其一就是9月召开的中非合作论坛峰会。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）发现，峰会之前，不仅中非高层官员开启了互访模式，地方政府也展开交流合作，有数个非洲代表团赴我国学习发展经验。今年1月至今，王毅已两次访问非洲。

两位正国级分别出访非洲6国

这几年中非高层交往活跃，今年以来变得更加频密。

中国已经有两位国家领导人、三位国务委员踏上非洲大地。

1月，王毅于12日至16日对卢旺达、安哥拉、加蓬、圣多美和普林西比4个非洲国家进行正式访问。这是王毅今年的首次访问，也延续了连续28年来中国外长年初访问非洲的传统。

△王毅与卢旺达外长穆希基瓦博会谈

△王毅会见安哥拉总统洛伦索

2月，农历新年后，国务委员兼国防部长常万全出访加蓬和赤道几内亚。

3月，两会刚结束，国家主席习近平特别代表、中共中央政治局委员杨洁篪23日至24日正式访问南非。

5月，全国人大常委会委员长栗战书出访非洲3国——埃塞俄比亚、莫桑比克和纳米比亚，这是他担任全国人大常委会委员长后的首次出访，时间长达9天（9日至18日）。

紧接着，又一位国家领导人踏上访非之旅。全国政协主席汪洋刚刚对刚果（布）、乌干达、肯尼亚三国进行了正式友好访问。

在汪洋访问上述三国时，对方领导人均表示，支持中方办好中非合作论坛北京峰会，并期待共同规划非中关系美好未来。

△汪洋对乌干达进行正式友好访问

还是6月，王毅再次访非，在南非出席金砖国家外长正式会晤。

同时，今年以来，还有一些部委官员和地方官员访问非洲。

1月28日至2月7日，国家工商总局局长张茅率团访问马达加斯加、毛里求斯和坦桑尼亚。知识产权、“一带一路”倡议是此访会谈的焦点。

3月9日至12日，外交部部长助理陈晓东访问塞内加尔、毛里塔尼亚。

6月10日起，浙江省委书记车俊率团访问津巴布韦、南非、毛里求斯三国。

据统计，今年以来，中国高层官员已访问了非洲的18个国家。

半月内，非洲三国领导人访华

不仅是中国官员出访非洲，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，全国两会闭幕后，半个月内就有三位非洲国家领导人先后来华进行国事访问。

3月22日，国家主席习近平同喀麦隆总统比亚举行会谈。比亚表示，喀麦隆高度赞赏“一带一路”倡议，支持中非合作论坛框架内合作。中国对非政策在非洲是广受欢迎的。

3月29日，纳米比亚总统根哥布对中国进行国事访问。作为“全天候”的朋友，根哥布表示，中国从来没有殖民过非洲、从来没有掠夺过非洲，一直平等对待非洲中小国家。

几天后，中国又迎来了一位非洲领导人，而且还是国事访问。4月2日至6日，津巴布韦总统姆南加古瓦访华。这是姆南加古瓦2017年11月就任津巴布韦总统后首次访问非洲大陆以外的国家。

在纳米比亚和津巴布韦领导人访华时，中纳、中津关系均提升为全面战略合作伙伴关系。

上述非洲三国领导人访华时，除了到访北京，还赴上海、安徽、浙江访问。其中，喀麦隆和纳米比亚总统均访问上海，姆南加古瓦前往安徽和浙江。

值得注意的是，津巴布韦总统访华内容丰富，他带领10名内阁部长以及约80名企业高管来到中国。

姆南加古瓦到访安徽，考察农业是行程之一。事实上，安徽和津巴布韦农业合作由来已久。资料显示，2010年底，安徽农垦集团与津巴布韦联合成立皖津农业发展有限公司，签订了农业开发的合作协议。2016年，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）曾采访过一个访问安徽农机企业的非洲代表团。当时，代表团成员津巴布韦农业部常务副部长齐西科•瑞森对烘干机产品非常感兴趣，“烘干这个问题在我们那一直没有很好地解决”。

任命中非合作论坛事务大使

作为中国今年四大主场外交之一的中非合作论坛，9月即将迎来第18个年头。

2000年10月，中非合作论坛第一届部长级会议在北京召开，中非合作论坛正式成立。此后，中非合作论坛每三年举行一届部长级会议，至今已举行六届。

关于此次论坛，外交部发言人耿爽曾表示，南非方面和许多非洲国家普遍希望将2018年论坛会议升格为峰会。根据论坛非方成员的强烈愿望，并着眼于中非关系发展的现实需要，中方决定2018年在中国举办中非合作论坛峰会。

既然是峰会，论坛的规格不言而喻，而且意味着非洲多个国家的元首也将汇聚北京。

近日，王毅提及这次论坛峰会称，我们正在全力推进北京峰会的筹备工作。习近平主席和拉马福萨总统共同邀请论坛非方成员领导人与会工作已经完成，大多数非洲国家领导人已经确认出席。

值得一提的是，针对中非合作论坛，中国外交方面还有一项“特殊”任命。今年5月，外交部非洲司司长戴兵接受新华社采访时表示，自南非约翰内斯堡峰会以来，中国先后同14个非洲国家建立不同类型的伙伴关系或进一步提升双边关系定位，中方任命了外交部中非合作论坛事务大使，40多个非洲国家任命了中非合作论坛峰会成果落实协调人。

政知君注意到，中非合作论坛事务大使由周欲晓担任，他也是一位资深外交官，2017年以来频频访问非洲，曾担任中国驻利比里亚、赞比亚大使。他此前曾表示，今年是中非合作论坛成立18周年。作为一个人的话，18周岁就成年了，作为一个组织，也是这样。

其他领域合作

除了政治领域，中非在经贸、金融、人文、医疗等领域均有广泛的合作。

经贸领域，近年来中国对非贸易实现跨越式增长，从2000年的106亿美元增至2017年的1700亿美元， 2014年中非贸易额更是达到创纪录的2219亿美元。

值得注意的是，今年5月29日至30日，东部和南部非洲宏观经济与金融管理研究所（MEFMI）在津巴布韦首都哈拉雷举办了一场“国家外汇储备管理”研讨会。会上来自14个非洲国家的央行和财政部官员，讨论了使用人民币作为该地区储备货币的可行性。津巴布韦央行建议非洲南部和东部国家将人民币作为储备货币。此前，包括南非、尼日利亚、肯尼亚等主要经济体在内的8个非洲国家已经将人民币纳入其外汇储备。中国社会科学院世界经济与政治研究所国际金融研究室主任刘东民告诉政知君，非洲14国的这一举动无疑是件好事。

此外，中非地方政府合作近年来也持续进行着。

今年5月，以“摆脱贫困与可持续发展”为主题的第三届中非地方政府合作论坛在北京举行。中非国家政要、地方政府官员、有关行业协会和企业代表约400人参会。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）发现，“中国经验”在非洲是一个热门词汇。

姆南加古瓦访华前曾表示，津巴布韦正在进行改革开放，在这一过程中，津巴布韦将学习中国的发展经验。

在第三届中非地方政府合作论坛上，卢旺达社会经济发展国务部长哈雷利马纳表示，卢旺达目前已经取得了不小的成绩，但是还需要加强向中国的学习，借鉴中国的经验。

政知君此前采访过一些非洲官员，谈及哪些中国经验能带回去，他们则表示中国政府在扶贫、减贫方面的强大的执行力和强烈的责任感是让他们印象深刻并且希望借鉴的。

为了学习中国经验，非洲国家的一些人士时常来中国参加“培训班”。5月4日，由国家商务部举办、湖南省商务厅培训中心承办的“2018年赤道几内亚中国发展经验研修班”开班仪式在湖南长沙举行。5月9日，国家行政学院苏丹公共管理部级官员研讨班一行20人到深圳行政学院学习考察。

资料 | 人民日报、新华社、外交部官网、中非合作论坛官网

责任编辑：张义凌