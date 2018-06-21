澳媒：美政策威胁澳利益 特朗普时代我们需要中国

原标题：澳媒：特朗普时代，我们需要中国

《澳大利亚金融评论报》6月19日文章，原题：特朗普时代，我们需要中国 现在，“美国优先”政策直接威胁到澳经济利益。这种形势下，特恩布尔政府有必要采取决定性措施修复破裂的对华关系。

总理昨天开了个好头，向澳中商会表示对未来双边关系“充满乐观”。特恩布尔坚称，棘手问题出现时会基于“互相尊重”加以解决。

2017年中国购买1160亿澳大利亚商品与服务，同比增长21%，比我们的其后四大客户（日韩美印）的总和还多。对华出口占到澳GDP超过6%。当前，在特朗普政府不断削弱澳大利亚所仰赖的全球贸易秩序之际，维持中国对我们的庞大需求对保障澳经济前景至关重要。

美国拒绝跨太平洋伙伴关系协定，本该成为堪培拉判断华盛顿走向的清晰警示。今年3月，特恩布尔沦落到感谢特朗普最终不对澳征收钢、铝关税——而根据国际法，美国本无权那样做。

2000年以来，澳人均可支配收入上升1/3，这主要归功于中国等国家飞快上升的购买力。世贸组织和澳中自贸协定使澳大利亚抓住机会。现在美国打击自贸，中国自然成为澳的经济盟友。上月举行的二十国集团会议上，澳外长称，中国对经济民族主义和保护主义的关切“与我们的立场非常接近”。澳总理昨天再度表达这个意思。

但我们需要借助目前的共识带来的潜在利益令两国关系重回正轨。毕马威和悉尼大学上周调查显示，只有35%的在澳投资的中企感到受欢迎。

诚然，与澳开展贸易也符合中国利益。诚然，近年来澳对华担忧部分源于中国一些自负做法。但美国盟友中不是只有澳大利亚有此类担心——而其他国家都没像澳这样把对华关系搞得如此糟糕。诚然，对于安全机构的提醒应认真对待。但其他专家的评估也应得到重视——超过80位澳知名中国事务学者签署的公开信，认为没有证据表明中国“要削弱澳大利亚主权”。

从惠特拉姆到阿博特，澳对华交往一直讲究务实和外交语言，如今也应如此。特朗普时代不是让对华关系破碎的时候。（作者詹姆斯·劳伦斯森，乔恒译）

责任编辑：张玉