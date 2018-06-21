北京今年仅有5‰考生获得高考加分 创六年新低

原标题：高考343人次加分创六年新低

本周六，本市将公布高考成绩，高考志愿填报也将于下周一开始。作为考生填报志愿的重要参考，今年的普通高校招生专业目录日前出炉。据统计，今年全国高校本科提前批和本科一批次共计划在京招生17800余人。同时，今年只有5‰的考生高考加分，创六年新低。

本市日前发布的2018年普通高等学校招生照顾对象名单显示，今年6.3万余名北京考生中，共有5868人次在录取时可以享受优惠，创近六年新低。其中，有343人次能够享受加分政策。据统计，在所有获得加分的人中，有8人次获得20分加分，333人次获得10分加分，2人次获得5分加分。除此之外，有5525人次能够享受优先录取，分别为散居在汉族地区的少数民族考生5108人次，退出部队现役的考生165人次，特殊贡献军人子女244人次，残疾人民警察以及公安英模、因公牺牲、一级至四级残疾民警子女8人次。

北京青年报记者还从全国高校在京招生专业目录中了解到，今年北大、清华、人大、北师大、北航、北理工、中国农大、民大8所“双一流”建设高校在京投放1399个统招计划，每百名统考考生中，至少有两人能够考取在京“双一流”。全国高校在京投放的一本计划达到17800余个，如果填报志愿合适，约三成的考生能考取一本院校。

目录中公布的数据显示，今年，在京招生高校本科一批招生计划共计14600多个，包括文史类2800多个、理工类11800多个；本科提前批中大约还有3100多个按照一本划线的计划，其中包括部分院校的特定计划。提前批中按一本划线计划包括文史类560多个、理工类2600多个。据此计算，全国高校在京投放的一本计划达到17800余个。如果考生志愿填报合理，一本计划全部录满，统考考生中将有31.7%的考生能考取一本院校。

此外，市属高校继续在本科提前批实施双培计划、外培计划和农村专项计划，在本科提前批B段录取的双培和外培计划共计1791个，包括文史类186个、理工类1605个；本科提前批C段录取的市属院校“农村专项计划”共计370个，比去年扩招30个，包括文史类54个、理工类316个。

责任编辑：张义凌