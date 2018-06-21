“绿委”鼓吹中华航空应改名 被讥讽只会出馊点子

原标题：“绿委”鼓吹中华航空应改名 台网友酸讽：统一集团是不是也要改？

王定宇的表态被网友嘲弄（图片来源：“中时电子报”）

[环球网综合报道]台湾“中时电子报”6月21日报道称，针对大陆近来施压外国航空更改台湾名称，一向持顽固“台独”立场的民进党“立委”王定宇宣称，当大陆要求航空公司“矮化”台湾的时候，要不要开始思考中华航空的改名，这些攸关“国家”策略的问题。而他的此番表态则被岛内网友讥讽，“台南选出来的‘西瓜立委’，不意外”！

王定宇于个人脸书（Facebook）上发文称“再次强调，当中国要求航空公司‘矮化’台湾的时候，‘我们华航要不要一并思考改名’？除了捍卫抵制更名的航空公司，也许台湾还能有进一步的动作回应”，值得思考。

不过岛内网友对此并不买账，在“批踢踢”（PTT）论坛上，有网友表示，“很多人不清楚航权对航空公司的重要性，没航权航商要怎样活下去？国际间航权签订，通常是两国民航主管机关或交通部签署。签署后，要给哪家飞，是各国政府自行决定”。

也有网友表示，台湾情况特殊，仅有少数是台当局签署。大部分是“白手套”或民间协会出面。因此有多种情况：台法航约是民间出面，指定航空公司，台湾由长荣执飞巴黎。台德航约是民间出面，指定航空公司，台湾由中华执飞法兰克福，而台湾与香港之间的航约是“白手套”民间协会签，指定航空公司，台湾桃园，高雄与香港航线，台湾方面限由中华，长荣，华信三家航空公司执飞。香港方面限由国泰，港龙，香港航空执飞。”

“这样就可了解，为何台当局不敢要中华航空公司改名，改了，香港航线要重谈，中华航空的“金鸡航线”说不定会消失。更严重是某某机场说，这个时间带给的是中华，XX公司不是中华要重谈。”

另外，有网友也讥讽，“台南选出来的西瓜‘立委’，不意外”、“中华豆花要不要改？统一集团名字要不要改？这‘立委’真的整天不做事只会出馊点子”、“王‘立委’先把中华台北奥会改成台湾奥会好不好，去提案吧”，更有网友表示“台湾邮局花了钱改过来又被改回去这件事是还没学到教训吗”！

其实，这已经不是民进党方面第一次试图让中华航空改名。早在2016年，民进党全代会上就有人提案要求将中华航空改名为“台湾航空”，国民党“立委”当时曾对此作出反驳，他表示，各航空公司都有固定代号， “中华航空”（China Airlines）代号“CI”，“中国国际航空”（Air China）代号是“CA”这是行之有年，所以中华航空没有必要去更改名称。

他也直指，绿营的提案令人担忧，台湾不可能孤立于世界而生存下去，国际社会多变，蔡英文当局的反应速度实在非常慢，这牵涉到执政党内部对意识形态的争辩，导致很多不一致看法。

责任编辑：张玉