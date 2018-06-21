日媒：俄罗斯世界杯中国也拿了项第一 猜猜是啥？

原标题：日媒：俄罗斯世界杯，中国也拿了项第一，猜猜是啥？

《日本经济新闻》6月21日文章，原题：俄罗斯世界杯中国也拿了项第一？ 在本届俄罗斯世界杯上，日本队战胜哥伦比亚队令球迷们欢欣鼓舞。观众在收看电视直播时肯定会注意到场边中国企业的汉字广告。尽管中国队没能打入本届世界杯决赛阶段，但还是有4家中国企业成为可以在全世界开展宣传活动的主要赞助商。中国企业在本届世界杯期间的广告总支出约900亿日元（约合人民币52.8亿元），位居世界第一，正在加速推进走向海外的战略。

蒙牛乳业和大连万达集团因球场边的广告而受到关注。在广告中，蒙牛还宣传了自身的“冠益乳”产品。一家中国广告公司的高管表示，“（蒙牛想）借助世界杯来向国内消费者宣传自身属于全球品牌”。

万达由于积极在海外并购而闻名。先是收购美国连锁电影院线，接着又连续收购足球俱乐部和酒店类资产，但中国政府把万达依赖贷款进行收购的经营模式视为问题。由于筹资变得困难，万达正通过出售资产等来改善经营状况。尽管如此，万达在本届世界杯上仍有很强的存在感。

一方面，海信集团和vivo用英语进行了宣传。海信收购了东芝的电视机业务等，正在实施海外战略，此次赞助世界杯的目的就是要提高全球知名度。

在国际足联（FIFA）与企业签署的赞助合同中，等级最高的是赞助所有FIFA活动的“FIFA合作伙伴”，其次是赞助世界杯的“FIFA世界杯赞助商”。全球只有12家企业签署了这两种赞助合同。其中有4家是中国企业。

据中国媒体报道，本届世界杯还有许多中国企业报名成为限定区域的赞助商“区域支持商”。（作者：多部田俊辅）

责任编辑：张玉