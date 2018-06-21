李登辉妄言台湾已“独立” 被台网友批：忘恩负义

原标题：李登辉妄言台湾已“独立” 台网友批：忘恩负义！

李登辉（台媒资料）

海外网6月21日电 6月20日，“台独”大佬李登辉接受纽约时报中文网采访时妄言，自己从未主张过“台独”，因为台湾已经实质“独立”了。对此，台湾网友怒道，“‘台独教父’，忘恩负义！把台湾给的东西还回来，去做你的日本人吧！”

据台湾“中央社”报道，李登辉妄称，只要明白台湾已经“独立”的事实，这样就不会引发争执言论，中国大陆解放军也就没有理由对台湾实施武力统一了。台湾网民嘲笑道，失智老人就不要出来丢人现眼了！

台湾网民评论（脸书截图）

更有网友讽刺说：“中国台湾省也是台湾喔，不满可以上战场，不敢打就闭嘴！还妄想和平独立，看看西班牙加泰罗尼亚的下场，连美国都不挺呢！”

民进党创党党员朱高正在6月初表示，“台独”的根源就来自于李登辉。把台湾搞得民不聊生，祸首还是李登辉！大家都知道“台独”无路可走，只是在考虑个人得失，政党利益而已。

关于“台独”相关问题，国台办发言人曾表示，“台独”是一条走不通的死胡同，只会给台湾同胞带来灾难。我们说过，凡走过必留痕迹。“台独”分子不要以为说过的话、做过的事可以船过水无痕。任何执迷不悟、顽固的“台独”分子，都必将受到人民的谴责和历史的惩罚。（综编/海外网 汪梦唐）

责任编辑：张玉