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商务部：中美经贸磋商一度取得成果 但美反复无常

商务部：中美经贸磋商一度取得成果 但美反复无常
2018年06月21日 12:02 新华视点
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　　#反击贸易战# [商务部：关于中美经贸磋商双方一度取得成果，但美方反复无常]商务部新闻发言人高峰21日在发布会上表示，在5月19日华盛顿磋商共识的基础上，中美双方6月初在北京就农业、能源领域进行了具体磋商，受到各界普遍欢迎，双方原本约定近期就制造业和服务业进行具体磋商，同时就双边关注的结构性问题进行具体磋商。中方认为，双方此前的磋商是积极的和建设性的，符合双方人民的利益，符合中国改革开放的既定节奏，符合世贸组织的原则，但令人深感遗憾的是，美方反复无常，变本加厉，挑起贸易战，中方不得不作出强有力回应。美方习惯于举着大棒谈判的手段，但这对中国不管用，这种失去理性的行为无益于解决问题。（记者于佳欣）

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责任编辑：张玉

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