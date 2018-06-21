美将对额外2000亿美元中国商品加征税?商务部回应

[中新社记者]：我们注意到美国总统特朗普最近指示美贸易代表对中国价值2千亿美元的商品加征10%的额外关税，他说如果中国坚持推进最近宣布的关税措施，那么美国加征关税即将生效，如果中国再次加征新的关税，美国将对额外2千亿美元中国商品加征关税。请问商务部对此如何回应？
[高峰]：中方的立场是一贯和明确的。我们反对这种举着贸易保护主义大棒、实施极限施压和讹诈的做法。美方滥用征税手段，在全球各处挑起贸易战，将严重破坏世界贸易秩序，损害贸易伙伴利益，同样也会伤及其本国企业和人民的利益，这种行为是不得人心的。
美国自身存在诸多结构性问题，但却总是把别的国家当作自身问题的替罪羊，对别人横加指责。美方指责中方盗窃知识产权、强制技术转让，是对历史和现实的严重歪曲。在中国改革开放进程中，不少外国企业从自身利益出发，和中国企业开展了很好的技术合作，这是典型的市场契约行为，外国企业获得了众所周知的丰厚的回报。美方罔顾这些基本事实而指责中国，是对产权和信用意识的否定，对契约精神的否定，对市场规律的否定。谢谢。
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