新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

美将对额外2000亿美元中国商品加征税?商务部回应

美将对额外2000亿美元中国商品加征税?商务部回应
2018年06月21日 12:11 商务部网站
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　[中新社记者]：我们注意到美国总统特朗普最近指示美贸易代表对中国价值2千亿美元的商品加征10%的额外关税，他说如果中国坚持推进最近宣布的关税措施，那么美国加征关税即将生效，如果中国再次加征新的关税，美国将对额外2千亿美元中国商品加征关税。请问商务部对此如何回应？

　　[高峰]：中方的立场是一贯和明确的。我们反对这种举着贸易保护主义大棒、实施极限施压和讹诈的做法。美方滥用征税手段，在全球各处挑起贸易战，将严重破坏世界贸易秩序，损害贸易伙伴利益，同样也会伤及其本国企业和人民的利益，这种行为是不得人心的。

　　美国自身存在诸多结构性问题，但却总是把别的国家当作自身问题的替罪羊，对别人横加指责。美方指责中方盗窃知识产权、强制技术转让，是对历史和现实的严重歪曲。在中国改革开放进程中，不少外国企业从自身利益出发，和中国企业开展了很好的技术合作，这是典型的市场契约行为，外国企业获得了众所周知的丰厚的回报。美方罔顾这些基本事实而指责中国，是对产权和信用意识的否定，对契约精神的否定，对市场规律的否定。谢谢。

　　相关新闻：

　　中美贸易战生变

　　白宫：对中国价值500亿美元的产品征收25%关税

　　美宣布将制定2000亿美元对华征税清单

　　美国将恢复对中兴制裁？中兴发布公告回应

　　中国对原产美500亿美元进口商品加征关税（附清单）

　　商务部就“反倾销”连发公告 都与美国有关

　　中方回应

　　被问是否认为中美贸易战已打响？外交部这样回应

　　美公布对华产品加征关税清单 外交部回应

　　美对华商品征关税 商务部：立即出台同等规模措施

　　美又打出2000亿关税牌 中方这300字声明暗藏玄机

　　分析解读

　　美国同中国打贸易战 手上的贸易筹码真有那么多？

　　美国再加征关税有真筹码or打口水仗？3笔账要细算

　　环球时报：特朗普押上美国公众利益对华豪赌

　　中国这次强硬反击 传递4个意味深长的信号

　　短短6小时内中国不得不这样强硬反击 但事还没完

　　央广：美一纸任性征税清单 中美三轮经贸磋商归零

　　人民日报批美国出尔反尔：一意孤行必将损人害己

责任编辑：张玉

关税美方契约
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区