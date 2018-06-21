民警被指接受被刑拘者家属吃请 警方：已开展调查

原标题：乐清民警被指接受被刑拘者家属吃请 警方：已开展调查

法制晚报·看法新闻（记者 刘艺龙）近日，温州市乐清市民王先生的妻子许女士因涉嫌一桩诈骗案突然被刑拘。王先生称，在他托人打听情况的过程中，其亲戚的朋友托曾经在乐清市公安局某派出所当过协警的陈某邀请到该案件经办民警参加饭局，并被要求购买了10条软盒中华香烟“打点关系”。许女士在被羁押30天期满后取保候审。

6月21日凌晨，乐清市公安局发布情况通报称：6月20日晚，有媒体报道乐清市公安局民警接受相关人员吃请，得知情况后，乐清警方高度重视，立即成立调查组，对反映的情况展开深入的调查。

妻子突然被刑拘 中间人与经办民警约饭局

王先生的妻子许女士平日里除了做美容师以及房产中介之外，年初时还在温州市区一家信贷公司做兼职业务员。不过早在两个月前已离职。

王先生告诉法制晚报·看法新闻记者：“5月15日早上，我老婆的同事打电话过来跟我说，有警察过来抓我老婆，当时我也比较慌，也不知道什么情况，等到晚上的时候，乐清公安打电话过来，说你老婆被刑拘了。”王先生感到十分蹊跷，在他看来，妻子平时勤劳又能干，怎么会干不法的勾当。

王先生提供的录音显示，乐清市公安局刑侦大队民警朱警官在电话中和王先生说道：“这个东西现在也不好跟你直接说，情况不是很严重，本来我就跟她说了，我说本来我是不想把她拘起来的，但是这个形式所迫，没有办法。”

事出突然，慌乱之下，王先生赶忙找到自己的小舅子商量对策。随后他的小舅子找到了乐清一位朋友打探姐姐的消息。王先生表示，他就想了解一下，他的老婆到底是因为什么事情而被抓的。

第二天一早，王先生便赶到乐清市看守所，从警方提供的《拘留通知书》上，王先生才得知妻子许女士因为涉嫌诈骗被警方刑事拘留，至于具体详情，警方一概不予透露。

王先生对记者说道：“过了三天以后，我小舅子的朋友打电话过来说，约了乐清刑侦的几个经办人过来一起吃饭，叫我也一起过去了解一下。”

5月18日傍晚，王先生和小舅子一起来到了乐清市区的MG主题餐厅。然而王先生却被这位朋友要求在门外等候。随后，王先生的小舅子被邀请参加这个饭局。这位朋友一再强调，饭桌上不能提及和案件有关的事情。据这位朋友介绍，他是通过一位曾经在乐清市公安局某派出所当过协警的陈某邀请到该案件经办民警的。

记者了解到，在酒桌上一共有四位公职人员。

酒足饭饱后，王先生的小舅子准备买单，却被民警拦下。曾任协警的陈某表示，他会先行买单，事后再让王先生将钱打给他。就这样，一顿饭4900元，陈某表示餐桌上喝的他带的4瓶红酒价值800元，共计5700元，王先生被迫将钱汇入陈某的账户。

随后，四位民警相续散去。然而此时陈某却提出，要王先生陪同他去旁边的金色年华KTV玩一会。

陈某告诉王先生：“我只好星期五（5月18日）约他们（民警）吃饭，我们兄弟天天都吃饭的，他案件不会给你透露太多的，反正不是下个星期一，就是星期二，我估计会放出来 这个包大（包警官）和我说了，这个事情我也和老唐（唐警官）说了，一手帮你办了。”

两小时后，王先生一行借故离开，就这样，王先生又花了2240元。

家属遭索要10条烟 中间人称打点关系

两周后，陈某告诉王先生，王先生的妻子因为团伙作案，暂时放不出来。

陈某对王先生说道：“这个唐队（唐警官）说主犯还没抓到，共犯都处理不掉，你这个是团伙，31天开始可以办取保，你就等时间到。”

王先生对记者说：“我作为家属，公安都没有跟我讲过这个事情，陈某作为一个局外人，他什么事情都了解地非常清楚，我现在就在疑惑，谁泄漏了这个信息。如果我老婆是真的犯了罪，我也愿意接受法律的制裁，但是他们现在利用这种手段来倒卖信息，然后又滥用他们的职权。”

正当王先生在焦急等待的时候，6月9日下午他接到了小舅子朋友打来的电话，说陈某传话给他，要王先生准备10条软盒中华香烟用于打点关系，具体几时送，等他通知。迫于无奈，王先生又花了6400元买了10条软盒中华香烟。

王先生小舅子的朋友告诉王先生：“你香烟买过去给他（陈某）更放心一点，香烟送了你就不用担心了，不送就难说，我们这边都是这样的。”

6月14日早上，正当王先生的妻子被刑拘刚满30天后，王先生又接到了他小舅子朋友的电话。对方称，他已经打电话给陈某，陈某表示今天可以将王先生的妻子放出。

果不其然，不到十分钟时间，王先生便接到了乐清市公安局刑侦大队民警朱警官的电话。朱警官对王先生说：“你老婆今天取保，你人过来下吧。”

随后，王先生在这份《取保候审决定书》上才得知，他的妻子是涉嫌乐清某桩信贷诈骗案，因为30天期满采取取保候审，这和中间人陈某所说基本一致。

王先生的妻子许女士告诉记者：“我在看守所里面也了解到，很多人也遇到相同的情况，有人利用这些人际关系向家属索要香烟等礼物。”

6月17日晚，王先生再次接到陈某电话，让他第二天下午将10条中华烟送到乐清市区高速路口。

6月18日下午3点，王先生来到乐清市区高速路口。陈某坐着一辆宝马车如约而至。王先生将装有十条软盒中华香烟的黑色袋子递到了陈某手中。

陈某表示当天是6月18日端午节，他已经和中队长唐警官联系过了，唐警官在家里，等下就会给唐警官送过去。

陈某对王先生说：“我和唐警官的关系很好，都是找唐警官办的。现在是两种情况，一个是取保，一个是逮捕。我和唐警关搞了关系，他帮你办理了取保。不然就逮捕，再延续关许女士两个月，再开庭、宣判、案件还要到检察院，到法院。你后续还要找人的，如果检察院到时候判下来，没有适合缓刑的话，不判是不可能的。”

随后，王先生的朋友跟随陈某的宝马车一直开到了乐清北白象镇。

乐清公安通报：立即成立调查组

6月21日凌晨，乐清市公安局发布情况通报称：6月20日晚，有媒体报道乐清市公安局民警接受相关人员吃请，得知情况后，乐清警方高度重视，立即成立调查组，对反映的情况展开深入的调查。公安机关将根据查明的事实，不枉不纵，绝不护短，即使公布调查情况，接受公众监督，并依法依规作出严肃处理。

责任编辑：张申