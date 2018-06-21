湖南张家界市中级人民法院党组副书记覃遵月被查

原标题：张家界市中级人民法院党组副书记覃遵月接受审查调查
华声在线6月21日讯 据张家界市纪委监委消息，张家界市中级人民法院党组副书记、副院长、正处级审判员覃遵月涉嫌严重违纪违法，目前正接受张家界市纪委监委纪律审查和监察调查。
覃遵月，男，土家族，1961年8月出生，湖南张家界市永定区人，大学本科文化，1979年11月参加工作，1986年12月加入中国共产党。1996年1月任桑植县人民法院党组书记、副院长、代理院长；1996年3月任桑植县人民法院党组书记、院长；2002年10月任张家界市中级人民法院党组成员、纪检组组长；2005年10月任张家界市中级人民法院党组成员、副院长；2010年1月任张家界市中级人民法院党组成员、副院长、正处级审判员；2014年5月至今任张家界市中级人民法院党组副书记、副院长、正处级审判员。
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