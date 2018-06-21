若出现粮食欠收还要办中国农民丰收节？官方回应

原标题：国新办就“中国农民丰收节”有关情况举行发布会

新闻办就“中国农民丰收节”有关情况举行发布会 中国网 宗超 摄

国务院新闻办公室于2018年6月21日（星期四）上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请农业农村部部长韩长赋介绍“中国农民丰收节”有关情况，并答记者问。

新闻办新闻局副局长 袭艳春：

女士们、先生们，上午好。欢迎大家出席国务院新闻办新闻发布会。经党中央批准、国务院批复，自2018年起将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。为了帮助大家更好地了解相关情况，今天我们非常高兴的邀请到农业农村部部长韩长赋先生，请他为大家介绍有关情况并回答记者提问。出席今天发布会的还有农业农村部办公厅主任、新闻发言人潘显政先生。首先请韩部长作介绍。

新闻办新闻局副局长袭艳春主持发布会 中国网 宗超 摄

农业农村部部长 韩长赋：

女士们、先生们，新闻界朋友们大家上午好。很高兴和媒体朋友们见面，借此机会感谢各位长期以来对“三农”工作的关注和支持。这里我首先向全国亿万农民报告一个好消息，近日经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。这个节日的设立，是习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议审议通过，由国务院批复同意的。这是第一个在国家层面专门为农民设立的节日。设立一个节日，由中央政治局常委会专门审议，这是不多见的，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对“三农”工作的高度重视，对广大农民的深切关怀，是一件具有历史意义的大事，是一件蕴涵人民情怀的好事。

农业农村部部长韩长赋 中国网 宗超 摄

农民是中国人口的最大多数，是中国共产党执政的基础，广大农民在革命、建设、改革等各个历史时期都做出了重大贡献。习近平总书记强调，任何时候都不能忽视农业、忘记农民、淡漠农村。中央决定，在脱贫攻坚的关键时期、全面建成小康社会的决胜阶段、实施乡村振兴战略的开局之年，设立“中国农民丰收节”，顺应了新时代的新要求、新期待，将极大调动起亿万农民的积极性、主动性、创造性，提升亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感，汇聚起脱贫攻坚、全面建成小康社会、实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化的磅礴力量。

中国是农业大国，中华农耕文化历史悠久、源远流长。“中国农民丰收节”作为一个鲜明的文化符号，赋予新的时代内涵，有助于宣传展示农耕文化的悠久厚重，传承弘扬中华优秀传统文化，推动传统文化和现代文明有机融合，增强文化自信心和民族自豪感。

今年是中国改革开放40周年，中国的改革是从农村发端，举办“中国农民丰收节”可以展示农村改革发展的巨大成就，展示中国农民的伟大创造，增强加快建设社会主义现代化农业强国的决心和信心。

设立“中国农民丰收节”是党中央、国务院作出的一项重大决策。农业农村部将按照习近平总书记重要指示精神和国务院批复要求，会同有关部门，精心组织，加强指导，秉承“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”的宗旨，遵循“务实、开放、共享、简约”的原则，坚持农民主体、政府引导，因地制宜、突出特色，开展喜闻乐见的活动，展示科技强农新成果、产业发展新成就、乡村振兴新面貌。希望新闻界的朋友持续关心关注“中国农民丰收节”。

下面，我和我部新闻发言人潘显政先生，愿意就“中国农民丰收节”有关问题回答大家提问。谢谢。

袭艳春：

感谢韩长赋先生的介绍，下面开始提问，提问前请通报所在的新闻机构。

中央电视台记者提问 中国网 宗超 摄

中央电视台记者：

我国目前已经有很多的节日，为什么还要设立“中国农民丰收节”，设立这样的节日有什么样的特殊意义，谢谢。

韩长赋：

“中国农民丰收节”可不是一般的节日，是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。在这个过程中，我也有自身体会，我生在农村、长在农村，长期做“三农”工作，现在农民终于有了自己的节日，我和大家一样为亿万农民感到高兴，内心也感到欣慰和自豪。设立“中国农民丰收节”，具有重大的现实意义和深远的历史意义。我体会：

一是有利于进一步彰显“三农”工作的重要地位。习近平总书记强调，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，设立中国农民丰收节能够进一步强化“三农”工作在党和国家工作中的重中之重的地位，引起各个方面对于农业、农村、农民的关注和重视，营造重农强农的浓厚氛围，凝聚爱农支农的强大力量，推动乡村振兴战略实施，促进农业农村加快发展。

二是有利于提升亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感。设立“中国农民丰收节”，给农民一个专属的节日，通过举办一系列的具有地方特色、民族特色的农耕文化、民俗文化活动，可以丰富广大农民的物质文化生活、展示新时代新农民的精神风貌，这顺应了亿万农民的期待，满足了对美好生活的需求。

三是有利于传承弘扬中华农耕文明和优秀文化传统。在工业化、城镇化加快推进的过程中，人们对传统农耕文化的记忆正在淡化，设立中国农民丰收节，树立一个鲜明的文化符号并赋予新的时代内涵，可以让人们以节为媒，释放情感、传承文化、寻找归属，可以汇聚人民对那座山、那片水、那块田的情感寄托，从而享受农耕文化的精神熏陶。

所以，设立这个节日，无论从政治上、经济上、文化上，还是从社会进步上，都具有重要意义。我想首届“中国农民丰收节”举办之后，大家会对这一点感受更深。

谢谢。

中新社记者提问 中国网 宗超 摄

中新社记者：

刚刚韩部长提到这个节日的设立意义特别重大，特别是在推动乡村振兴战略实施方面，具有重要意义。能否请您具体谈一下，节日设立在推动乡村振兴战略实施方面将发挥什么样的作用？谢谢。

韩长赋：

这个问题很有意义，也说明你对这个问题很敏感。实施乡村振兴战略，是党的十九大提出的党和国家的重大战略，也是新时代“三农”工作的总抓手。“中国农民丰收节”确实是在这样一个背景下，也就是在乡村振兴的背景下设立的，它对乡村振兴战略的呼应和促进体现在很多方面：

首先，可以激发广大农民投身乡村振兴。农民是农业农村发展的主体，也是实施乡村振兴战略的主体。推进乡村振兴，是为了农民，也要依靠农民。举办丰收节可以让广大农民参与进来、投身进来，充分发挥亿万农民的主体作用。办这个节，可以激发农民群众的积极性和创造性。所以“中国农民丰收节”对农民兄弟是莫大鼓舞，在精神层面必将增强亿万农民振兴乡村的热情和信心。

第二，可以营造实施乡村振兴战略的良好氛围。乡村振兴将为中国农民丰收节提供厚实的经济社会基础，丰收节将为乡村振兴战略的实施营造浓厚氛围。今年是实施乡村振兴战略的开局之年，在开局之年设立中国农民丰收节，有助于把各方面的力量、各方面的资源动员起来、聚集起来，有助于促进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，推动乡村实现全面振兴。

第三，可以满足农民美好生活的需要。乡村振兴五句话二十个字，生活富裕是根本。生活富裕不仅表现在物质层面，也体现在精神层面。“中国农民丰收节”本身就很美好。办这个节也是农民美好生活的体现。通过这个载体，展示广大农民的劳动成果，为农民群众提供更多的公共文化服务，更丰富的精神文化生活、更多样化的文化产品，可以让全社会都感受到，农业是有奔头的产业，农民是有吸引力的职业，农村是安居乐业的美丽家园。

谢谢。

中国日报记者提问 中国网 宗超 摄

中国日报记者：

我国南北农时季节差异较大，不同作物收获期各不相同，请问韩部长，为什么把每年秋分设立为“中国农民丰收节”？谢谢。

韩长赋：

俗话说，“春生夏长秋收冬藏”。丰收节和农事传统密切相关。今天的新闻发布会也是撞了一个很好的日子，今天是夏至，夏至和秋分都是重要的时节，话农桑。把秋分定为中国农民丰收节，是基于这样几点考虑：

从节气上看，春种秋收，春华秋实，秋分时节硕果累累，最能体现丰收。另外，秋分作为二十四节气之一，昼夜平分，秋高气爽，既是秋收、秋耕、秋种的重要时节，也是稻谷飘香、蟹肥菊黄、踏秋赏景的大好时节。

从区域上看，我国地域辽阔、物产丰富，各地收获的时节有所不同，但多数地方都在秋季，秋收作物是大头。所以，我们兼顾南北方把秋分定为“中国农民丰收节”，是便于城乡群众、农民群众参与，也利于展示农业的丰收成果，包括科技成果和农民的创造，具有鲜明的农事特点。

从民俗上看，我们国家有十几个少数民族有庆祝丰收的传统节日，畲族的丰收节，藏族的望果节，彝族的火把节，大多都在下半年。在国家层面设立一个各民族共同参与、共庆丰收的节日，有利于促进中华民族大家庭的和睦团结和发展。

我们的先人非常智慧、非常了不起，总结的二十四节气，春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒，上半年丰六二一，下半年丰九二三。今年的秋分是9月23日，是星期天，而且连着中秋节，欢迎媒体朋友们、城乡居民，到乡村来望山看水忆乡愁，与农民兄弟一起共度丰收节，共享农家乐。

谢谢。

袭艳春：

韩部长对中国农民丰收节的介绍，让我们对今年的秋分和第一个节日充满了期待。下面请继续提问。

光明日报记者提问 中国网 宗超 摄

光明日报记者：

谢谢主持人。据我了解，有很多专家曾经呼吁设立农业或农民方面的节日。现在党中央、国务院批准设立这个节日，请问韩部长，您认为设立这个节日有怎样的基础和条件？谢谢。

韩长赋：

看来你一直很关心这个问题。确实如你所说，有人多次提出这个建议。2017年全国“两会”期间，有45名人大代表提出设立丰收节的有关建议。所以，这个节日的设立有广泛的民意基础。农业农村部对国内外的情况进行了深入调研，也广泛邀请了农业、文化、传媒等相关领域专家学者以及基层农民代表座谈研讨。大家普遍认为设立中国农民丰收节十分必要，而且实施的基础和条件已经成熟。你刚才讲有哪些基础和条件，我想至少有这么几点。

一是农事节庆有传统。我国古代就有庆五谷丰登、盼国泰民安的传统。通过举办民俗表演、技能比赛、品尝美食等活动，大家一起分享丰收的喜悦。目前有13个少数民族有庆祝丰收的节日，这为设立“中国农民丰收节”积累了经验。

二是各地有探索。这些年，很多地方根据节庆特点和假日节点，举办了具有当地特色、主题鲜明、和农事有关的节庆活动，也形成了一批民俗活动、观花赏景、采摘体验、农业嘉年华等知名品牌，很多朋友肯定都参加过，这也为设立中国农民丰收节探索了路子。

三是市场有需求。现在人均GDP已经接近9000美元，休闲观光大众化正成为常态，广大市民也有回归乡村，参与农事体验、品味农村情调的需求和田园梦想，这为设立“中国农民丰收节”提供了广阔市场空间。

四是发展有基础。改革开放以来，特别是党的十八大以来，我国农业连年丰收，农民持续增收，粮食生产能力已经连续5年稳定在12000亿斤水平，农业现代化在加快推进，绿色发展、农村改革、结构调整都取得了明显的成效。特别是脱贫攻坚和农民增收，可以说有巨大变化，农村社会保持长期稳定。这些都为举办中国农民丰收节奠定了坚实基础。

另外，世界上也有很多国家在农产品收获以后，会举办农事节日活动。比如波兰的丰收节、美国的感恩节，葡萄牙的农业节，俄罗斯的农田日，巴西也有这种丰收之后狂欢的节日，这也为我们设立“中国农民丰收节”提供了借鉴。

当然，我国是农业大国，农民最多、民族众多、地域辽阔，农事品类最全，所以我相信，中国农民丰收节一定会办成世界上最有特色、最有人气、最为丰富、最有影响的农民节日、丰收节日。谢谢。

中评社记者：

两个问题，今年首次庆祝“中国农民丰收节”，请问这次庆祝有没有计划组织一些新的庆祝活动？第二个问题，现在中美贸易摩擦升温，请问这对我国农产品和农业有什么影响？如何缓解这样的压力？

农业农村部部长韩长赋回答记者提问 中国网 宗超 摄

韩长赋：

“中国农民丰收节”是一个全国性的广大农民参与的节日。所以，这个节日一定是很隆重的、很丰富的，在全国层面也会举办一些活动，但更多的是在地方，发挥地方的创造性。各个地方有自己的农事特点，无论是农耕生产方式还是农产品品类，都有自己的特点。所以，不会全国统一搞很多的规定动作，主要是让各个地方、让广大农民来创造。中国农民的创造力是非常强的，家庭承包、乡镇企业、进城打工等等，都是农民的创造。你问将来会组织哪些活动，农业农村部会牵头组成一个中国农民丰收节组织指导委员会，进行顶层设计，同时发挥地方创造。相信各地方的活动会各有特色、异彩纷呈。

关于你说的中美贸易摩擦，我想说两句。关于中美贸易摩擦问题，我国外交部、商务部已经明确表明了中方立场和态度。农业农村部完全赞同，我们不想打贸易战，但也不怕打贸易战。

农村工作通讯中国农村网全媒体记者：

听到设立“中国农民丰收节”的消息，我们很振奋，我想这个节日将承载亿万中国农民对新时代美好生活的众多期盼。请问韩部长，如果出现粮食欠收的情况，是否还会举办“中国农民丰收节”？谢谢。

韩长赋：

你这个问题挺有意思，因为国家大，这种情况肯定会发生，我回答几个问题了，这个问题请我部新闻发言人回答。

农业农村部办公厅主任、新闻发言人潘显政 中国网 宗超

潘显政：

谢谢你的提问。党的十八大以来，党中央、国务院出台了一系列强农惠农富农政策，尤其是通过持续推进藏粮于地、藏粮于技战略，目前粮食综合生产能力已经稳定在12000亿斤以上的水平，这是农业的基本面。

当然，我们国家是一个自然灾害多发的国家，在部分地区、在部分时候可能会出现减产或者欠收的情况。俗话说，东方不亮西方亮，我国幅员辽阔，局部减产并不代表全国面上的情况。如果某些地方欠收，更要激发、振奋农民的精神夺丰收，在其他方面以丰补欠。通过举办中国农民丰收节，既可以提振信心，又可以为农民增收搭建一个平台。

韩长赋：

如果有地方欠收了，那更要振奋精神，抗灾夺丰收。

新华社记者：

中国农民丰收节设在农历秋分，现在距离秋分还有三个月时间，农业农村部将如何组织筹备这个节日？谢谢。

韩长赋：

你提的这个问题也是我们现在思考的。我前面说到，这是第一个农民的节日，而且今年又是第一年举办，一定要搞好。最近，农业农村部按照党中央、国务院的要求，在研究这个问题。我们将会同有关部门，做好组织指导工作。总的考虑是，办好这个节要做到“四个坚持”。

首先，要坚持因地制宜办节日。鼓励各地从实际出发，结合当地的民俗文化、农时农事，组织开展好农民群众喜闻乐见的活动，做到天南地北、精彩纷呈。突出地方特色，不搞千篇一律。我刚才讲，不会搞全国统一的规定动作，而是让地方去创造。

二是坚持节俭热烈办节日。乡村风情不在奢华，办好“中国农民丰收节”，既要有节日的仪式感，又要避免铺张浪费，要形成上下联动、多地呼应、节俭朴素、欢庆热烈的全国性节日氛围。我相信农民办节，节俭，而且一定会很热闹。

三是坚持农民主体办节日。农民是丰收节的主体，农民广泛参与是关键，这是亿万农民的节日。所以，我们支持鼓励农民开展与生产生活生态相关的丰富多彩的活动，让农民成为节日的主角，农民的节日农民乐。

四是坚持开放搞活办节日。“中国农民丰收节”是综合性的节日，既是农民的节日，也向其他社会群体开放。所以，要用开放思维办节日，组织开展亿万农民庆丰收、成果展示晒丰收、社会各界话丰收、全民参与享丰收、电商促销助丰收等各具特色的活动，还要举办各种优秀的农耕文化活动，让全社会、全民都感受到丰收的快乐。

我们相信，在中央有关部门的指导下，在地方党委政府的指导和支持下，中国农民丰收节一定能够办成农业的嘉年华、农民的欢乐节、丰收的成果展、文化的大舞台。当然，今年是首届，要探索、要创新、要积累经验。我相信，在各方面努力下，尤其是有农民的参与和创造，“中国农民丰收节”一定会越办越好。我相信，中国农民丰收节在全中国、全世界，一定会成为一个节庆的大品牌。谢谢。

农民日报记者：

我国幅员辽阔、民族众多，很多地方和民族都有自己庆祝丰收的传统，请问举办“中国农民丰收节”，是否意味着要取消地方的这些活动？

韩长赋：

你讲全国节日和地方节日的关系，这个问题也请潘显政同志回答。

潘显政：

谢谢你的提问。在举办“中国农民丰收节”的同时，我们认为各地区、各民族庆祝丰收的这些活动，还是应该继续保留和传承。这些活动对推动农业发展和社会进步都起到了积极作用，是我们国家农耕文化的重要组成部分，不能因为办了统一的国家级节日，就把这些淡化和取消了，不是替代关系。继承和弘扬各地庆丰收的传统，有利于弘扬中华优秀传统文化，增进民族团结和区域交流，这和设立“中国农民丰收节”是一致的，各方面可以互动。概而言之，不会取消，要相得益彰。

中央人民广播电视总台央广记者：

举办中国农民丰收节的过程中，我国一些龙头企业应该发挥什么样的作用。这样的节日会不会成为龙头企业招商引资合作的舞台。谢谢。

韩长赋：

举办中国农民丰收节，是开放搞活的一个节日。这些年来，我国农村改革的一个重大成果，就是新型经营主体大量涌现，家庭农场、农民合作社，包括你说的龙头企业，现在全国大概有300万家，国家级和省级龙头企业有上万家。这些企业作为农业产业的龙头，采取“公司+农户”、“公司+合作社”等多种方式，已经深度融入农业产业化、农业产业链和现代农业发展。现在讲农村一二三产业融合，电商是重点，通过电商扶贫、电商助农，既帮助农民销售农产品，增加收入，企业本身也实现了自身利益。所以，这些新型主体，包括你关注的龙头企业，他们是中国农民丰收节的重要参与者，我们欢迎并鼓励他们通过参与中国农民丰收节，与农民形成更广泛的联系，包括在庆祝丰收节的过程中，推动农产品的加工、销售，把新技术、新信息、新管理带进农村，把农产品、农村劳动力带进市场、带进城市，这都是我们支持的。我想这些农业新主体，包括其他方面的企业和有关涉农方面，我们都欢迎他们参与中国农民丰收节。谢谢。

袭艳春：

大家还有没有感兴趣的问题？如果没有的话，在结束之前，我们再请韩部长给大家讲两句。

韩长赋：

我再说两句。第一句，还是感谢媒体朋友们对“三农”的关注，感谢大家带着感情支持“三农”。第二句，党中央、国务院高度重视“三农”工作，习近平总书记提出了一系列关于“三农”工作的新理念、新思想、新论断。最近，中央对“三农”工作做出了一系列重大决策部署，包括党的十九大提出的实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，也包括今天我们在这里发布的设立“中国农民丰收节”。当然，还有一系列强农惠农政策，包括在这一轮党和国家机构改革中组建农业农村部，并且把中央农办设在农业农村部，进一步加强党对“三农”工作的集中统一领导，加强农村工作、农村发展，加强农村政策的制定和全面深化农村改革，加强农业转型升级、高质量发展，加强脱贫攻坚、农民增收，补短板、强弱项，使亿万农民尤其是还在贫困中的农民同步进入小康，等等。这些重大决策，为新时代“三农”工作指明了方向，提供了动力。农业农村部将按照党中央、国务院的部署，抓好贯彻落实，开创“三农”工作新局面，为广大农民增加更多的获得感、幸福感、安全感。感谢大家的支持，谢谢！

责任编辑：张申