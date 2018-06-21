新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

长春中级人民法院原院长宋利菲被查 2012年已退休

长春中级人民法院原院长宋利菲被查 2012年已退休
2018年06月21日 14:49 中央纪委国家监委
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：长春市中级人民法院原党组书记、院长宋利菲接受纪律审查和监察调查

　　据吉林省纪委监委消息：长春市中级人民法院原党组书记、院长宋利菲涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　宋利菲简历

　　宋利菲，女，汉族，1952年6月出生，吉林集安人，1968年10月参加工作，1974年7月加入中国共产党，大学本科学历。

　　1981年1月，任共青团长春市委副书记；1984年11月，任长春市司法局副局长；1991年8月，任长春市人民检察院副检察长；1993年1月，任长春市委政法委副书记；1997年4月，任吉林省委政法委副书记；2007年12月，任长春市中级人民法院党组书记、院长；2012年8月，退休。（吉林省纪委监委）

责任编辑：张玉

长春市
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区