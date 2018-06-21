长春中级人民法院原院长宋利菲被查 2012年已退休

原标题：长春市中级人民法院原党组书记、院长宋利菲接受纪律审查和监察调查
据吉林省纪委监委消息：长春市中级人民法院原党组书记、院长宋利菲涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
宋利菲简历
宋利菲，女，汉族，1952年6月出生，吉林集安人，1968年10月参加工作，1974年7月加入中国共产党，大学本科学历。
1981年1月，任共青团长春市委副书记；1984年11月，任长春市司法局副局长；1991年8月，任长春市人民检察院副检察长；1993年1月，任长春市委政法委副书记；1997年4月，任吉林省委政法委副书记；2007年12月，任长春市中级人民法院党组书记、院长；2012年8月，退休。（吉林省纪委监委）
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