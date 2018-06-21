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徐思鸣任国家信访局党组成员副局长(图/简历)

徐思鸣任国家信访局党组成员副局长(图/简历)
2018年06月21日 16:30 中国经济网
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　　原标题：徐思鸣任国家信访局党组成员、副局长（图|简历）

　　经济日报-中国经济网北京6月21日讯 据国家信访局网站“领导介绍”栏目显示，徐思鸣任国家信访局党组成员、副局长。

　　据中国经济网部委人物库资料显示，徐思鸣，男，1960年7月出生，此前担任国家信访局正局级信访督查专员兼办信一司司长。

　　徐思鸣简历

　　徐思鸣，男，汉族，1960年7月出生，江苏淮安人。1984年12月加入中国共产党，1980年12月参加工作，大专学历。

　　1992年12月任原中办国办信访局接待处副处长，1995年4月任原中办国办信访局联络处副处长，1999年7月任原中办国办信访局联络处一秘兼副处长，2000年10月任国家信访局来访接待司接待一处处长。

　　2003年2月任国家信访局办信司副司长；

　　2005年6月任国家信访局办信一司副司长；

　　2009年4月任国家信访局办信一司司长。

　　2014年12月任国家信访局正局级信访督查专员兼办信一司司长；

　　2018年6月任国家信访局党组成员、副局长，兼任正局级信访督查专员、办信一司司长。

责任编辑：张申

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