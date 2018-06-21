民进党再分裂 嘉义副县长吴芳铭宣布退出民进党

原标题：民进党再分裂 嘉义副县长吴芳铭宣布退出民进党参加下届县长选举

来源：直通台湾

民进党再分裂，继创党元老、台湾地区前副领导人吕秀莲宣布“脱党”之后，嘉义副县长吴芳铭6月20日突然宣布要退出民进党，并投入下届嘉义县长选举。

据岛内媒体中时电子报消息，针对台湾地区年底的嘉义县长选战，国民党已提名前民意代表吴育仁，民进党则提名台湾地区前“农委会”副主委翁章梁参选。但现任嘉义副县长吴芳铭今日下午宣布将退出民进党投入下届嘉义县长选举。

吴芳铭是现任嘉义县长张花冠副手，自嘉县府文观局长就一路获张花冠提拔，他在民进党初选时释出参选意愿，并获得张花冠的支持，最后因未缴党费、不符初选的两年条款，无法参与。

吴芳铭表示，经深思熟虑后才决定挺身而出，强调“不是开玩笑的决定”。他认为，目前台湾政党斗争、内耗不断，嘉县更被派系绑架，由于看不惯政党恶斗、派系霸权、台当局部分农业政策不接地气，且要摆脱嘉义县老苦穷的命运等，才决定参选下届嘉义县县长。

吴芳铭说，他事先有和现任嘉义县县长张花冠报备，但张花冠表示，“我个人事先并不知情。但听闻此事，我也并未感到意外。”

民进党发言人何孟桦对此表示，嘉义县已经过党内初选程序，提名候选人。虽然吴芳铭先退出民进党，再以无党籍参选，但可能还是会被视为违纪，开除民进党党籍，五年内不得申请加入。

此次嘉义县长初选，张花冠原本力挺县民意代表张明达，前任嘉义县长陈明文则支持翁章梁，双方闹得十分不愉快，民进党内分裂传闻不止。吴芳铭此举不仅震撼嘉县政坛，再添变数，更冲击原本较被看好的绿营选情。

责任编辑：刘德宾 SN222