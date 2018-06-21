美军飞行员东海遭中国“激光攻击”？ 纯属捏造

原标题：美军飞行员东海遭中国“激光攻击”？国防部消息人士：纯属捏造

驱逐舰上的雷达告警装置

[环球时报-环球网报道 记者郭媛丹]针对美军飞行员在东海附近遭受来自中国“激光攻击”一事，中国国防部消息人士21号对《环球时报》表示，美国《大众机械》杂志报道中对中方的指责毫无根据，纯属捏造。

《大众机械》网站20日报道称，在东海附近的美军飞行员遭受了来自中国的激光“攻击”。并表示，这类似于今年早些时候在吉布提发生的激光器照射事件。

今年早些时候，五角大楼向美国飞行员发出“航行通告”，称“未经授权的激光活动”导致在吉布提上空的不明数量美国人员受伤。吉布提是中国首个海外后勤保障基地。中国国防部对此辟谣称，“美官员言论与事实完全不符。我们已通过官方渠道对美方的不实指责予以批驳。中方一贯严格遵守国际法和驻在国法律，致力于维护地区安全稳定。”

此次美国媒体再次炒作“激光攻击”事件， 报道称，美国印太司令部证实，激光攻击源来自于岸上和渔船。目前还不清楚来自海岸的袭击的具体位置。文章认为，这些攻击或许与美国收回今年环太海军演习的邀请有关。

对此，中国国防部消息人士21表示，该报道中对中方的指责毫无根据，纯属捏造。

责任编辑：刘德宾 SN222