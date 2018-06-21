原标题：香港将就国歌法案提交立会 辱国歌或囚3年罚5万

海外网6月21日电 香港特区政府准备于立法会暑假休会前，将《国歌法》草案提上特区立法会首读及二读，而特区政府行政会议最快下周二（26日）会审议草案。据了解，立法内容将倾向宽松，其中只有两项条文需负上刑责，包括国歌不可用作商业用途，以及故意以歪曲、贬损方式奏唱国歌，但草案并不会就“贬损”或“商业用途”作定义。

《国歌法》及《国歌简谱》图：资料图

据香港《大公报》消息，《国歌法条例草案》已完成了一段时间，内容与《国旗国徽法》基本一样，而其中有两项条文需负上刑事责任，包括国歌不可以用作商业用途，以及故意篡改歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌。前者最高刑罚是罚款五万元（港币，约合41440元人民币，下同），后者则是罚款五万元及监禁三年。

对于特区政府早前建议，将中小学教学生唱国歌、了解国歌历史和精神，以及遵守国歌奏唱礼仪的条文，一并纳入《国歌法》，有教育界就此关注中小学校长及老师会否因此负上刑事责任。消息指出，草案内容会倾向“宽松”，只会要求中、小学校长及老师等作推广，如要求将国歌列入教学课程，但没有提及任何需负上刑责的地方。

消息透露，任何人在公众场合“嘘国歌”，则可能被视为贬损国歌；而改编国歌也可能与商业用途有关，但立法内容表明不会就“贬损”或“商业用途”作定义，相信法庭会以案件裁决作为案例。

《国歌法》本地立法内容将倾向宽松（图：大公网）

去年11月4日，全国人大常委会表决通过，在香港《基本法》附件三中增加全国性法律《国歌法》。同时，全国人大常委会同时通过《中华人民共和国刑法》（修正案），在《刑法》第299条中增加规定，明确在公共场合侮辱国歌情节严重的，判处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

据了解，近年来，香港特区体育赛事和大学毕业典礼上曾发生多起“嘘国歌”事件，引起香港社会极度不满。此外，香港特区开启《国歌法》立法程序，也被一些团体或个人炒作成会“无端堕入法网”，这些论调包括所谓的担忧“五音不全”唱国歌会犯法，“吃饭时听到播放国歌不起立会犯法”等等。此类炒作行为引起建制派的强烈批驳，特区政府也多次解释说明，以消除疑虑。

“嘘国歌”事件引起港人和香港社会极度不满（图：港媒）

民建联立法会议员周浩鼎表示，特区政府早前已表明，不会因学校未有推广国歌而负上刑责，若草案真如消息所说，充分证明反对派对《国歌法》的抹黑将不攻自破，也消除了公众疑虑。

工联会立法会议员陆颂雄也认为，《国歌法》立法原意是阻吓一些激进分子侮辱国歌，并鼓励市民尊重国歌及国家，若草案内容真的相对宽松，希望反对派能理性看待，不要再为反而反。（海外网 侯兴川）

责任编辑：刘德宾 SN222