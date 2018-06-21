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"绿委"鼓吹中华航空改名 台网友讽:你自己先改名

"绿委"鼓吹中华航空改名 台网友讽:你自己先改名
2018年06月21日 17:30 海外网
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　　原标题：“绿委”鼓吹中华航空改名 台网友讽：你自己先改名

民进党“立委”王定宇（台媒资料）民进党“立委”王定宇（台媒资料）

　　海外网6月21日电 近日，国际航空公司纷纷将“台湾”更正为“中国台湾”。对此，民进党“立委”王定宇表示，要考虑一下更改“中华航空”的名字，这是攸关“台湾地位”的问题。随即被台湾网友群嘲：“王定宇，先把中文名改掉，有你这种中国人，丢中国人脸！”

　　据台湾媒体报道，王定宇在社交媒体上表示，为了应对国际航空公司改名行为，除了抵制这些公司，“中华航空”改名也可以是进一步的动作回应。

　　不过岛内网友对此并不买账。台网友表示，台湾的航空公司一旦更改名字，所有航权协议都会失去法律效应。因此，有台网友嘲讽道，“一旦改名，‘中华航空’将会丢掉所有航线，我们的民航连台湾地区都飞不出去。”

台湾网友评论（脸书截图）台湾网友评论（脸书截图）

　　也有台湾网友称，中国大陆等“中华航空”商标很久了。随即台湾网民补充道，“改成台湾航空好，这样和大陆的四川航空、山东航空、海南航空都是伙伴啦！”

　　

台湾网友评论（脸书截图）台湾网友评论（脸书截图）

　　更有台湾网友愤怒地表示，可怜！意识形态挂帅，去中要把“妈祖、关公”也去掉吗？（海外网 汪梦唐）

责任编辑：刘德宾 SN222

王定宇绿委航空
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