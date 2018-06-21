原标题：“外婆”原来是方言？南方网友已经炸了……

今天，有个问题突然上升到了“人生哲学”的高度……

你管妈妈的妈妈叫啥？

对于“妈妈的妈妈”应该怎么称呼，相信很多北方同学会说，叫“姥姥”。

同时，南方同学会站起来：明明是叫“外婆”！

中国地域辽阔，方言众多，对于“外祖母”的称呼各地不尽相同，这很正常。没什么可分个高低的。

但是，今天的一则新闻却让网友们炸开了锅……

据说，上海的小学语文课本里，把“外婆”强行改成了“姥姥”

昨天，微博网友@鋼筆様子 爆料称，上海小学二年级的语文课文第24课《打碗碗花》 （李天芳著散文），原文中的“外婆”全部被改成了“姥姥”。

搜索课文原文可以发现，作者文章中写的全篇都是“外婆”。

网友@白兔老爸 晒出女儿7年前的课本，那时候还是“外婆”，并没有做改动。

▲上海教委称“外婆”是方言 小学课文全改“姥姥”（via观察者网）

明明作者的原文是“外婆”，为啥非得改成“姥姥”呢？

据说，去年就有网友向上海教委反映过这事儿，得到的答复是这样的……

……啥？“外公”“外婆”只是方言？普通话里没这词么？？

果不其然，这条消息一出，网友们就炸了……

@明天天气真好：我反而一直以为外婆外公都是普通话，姥姥才是方言

@躺在衣柜里的鱼：以后只能唱姥姥的澎湖湾了

@青轰青罒v罒：我从小到大就没有叫过姥姥，都是外婆

@EvAngeLion_84244：狼外婆得改成，狼姥姥了

@团掌大人：那周杰伦的《外婆》也得改成《姥姥》了

@烛影拾光：不尊重原著

看着大家的留言，主页君不由泪流满面地唱了起来：摇啊摇，摇到姥姥桥，姥姥夸我好宝宝，我夸姥姥好姥姥……

不过……就算大家“外婆”被列作方言吐槽不已，可词典上究竟是怎样表述的呢？

网友@月月熊特意去查了字典，发现这事儿还真有些蹊跷……

▲绿色为2002版现代汉语词典，红色为2005版。在2002版里，“外婆”一词的解释直接为“外祖母”，而2005版里“外婆”加上了[方言]标注。

……所以说，“外婆”一词变成方言，也就是不久前的事？

方言的存在感

作为一枚土生土长的南方人，主页君也是从小“外婆”“外公”叫到大的。

还是看了《家有儿女》之类的北方电视剧，才知道北方人管外婆叫姥姥。

何况，各地对于“外祖父母”也有不同的叫法。比如福建就流行叫“阿公”“阿嬷”。

▲岭南地区的美食栏目《阿公阿嬷好介绍》

如果词典真把“外婆”规定为方言，那主页君也不想去争辩什么。

只不过……因为“外婆”是方言，就在课文里强行改成“姥姥”，把原作者的用词都生硬地替换掉，这不是很奇怪么？

这不由让人想起了河南的一篇报道……

上个月，郑州有一女士带着年迈的麻麻去逛超市，结果麻麻走丢了。

女士着急，跑去求助超市广播寻人：我麻麻只能听懂河南话，咱们可以用河南话广播吗？

超市工作人员：不行！只能用普通话！

据说事后超市解释，他们拒用郑州话广播，一是因为公共服务行业有使用普通话的规定。

但规定是死的人是活的，走失的老人根本听不懂普通话，你又何必用普通话去做无用功呢？如果走失的是歪果仁，你也要强行广播普通话么？

另一个原因，据说是超市觉得用方言广播会“影响超市形象”。

……这我就不明白了，这是嫌自己的家乡话土？？

好吧……无可否认，不同人对于不同的方言，的确会有听感上的好恶。也就是哪些方言“好听”，哪些“不好听”。

在微博上，也常有人对此进行讨论：

@再熬夜就吃屎：

你们除了标准普通话以外喜欢什么地方口音啊？我还挺喜欢京腔和粤语的，感觉听起来都好好听啊！！

（主页君：握手啊！我也超喜欢北京话和广东话的调调~

@海里有好多鱼：我超级喜欢重庆和四川人说话，让人开心的口音超爱！

@_Fawkes_：粤语就挺好听的

@totoroys：吴侬软语

@乐町东路：天津话也很有意思der！！！！！

@鹿有林：还有长沙话，贼亲切

@陈至臻绝不熬夜：我喜欢上海话和南京话，就很糯的感觉

@呢位林太k•：广东女孩子喜欢北京话！！！！哇那一口京片子真的不能再好听了

▲这是一个自带腔调的段子……

的确，对于方言咱们各有所爱，但是不喜欢自家的方言（或者认为“不够洋气”）就拒绝用方言广播，还怕影响了超市形象……那就太没必要了。

很多商场促销时会刻意用方言来拉近距离，许多城市的公交系统也在适当加入方言。这不但不会影响普通话的推广，反而使外地人觉得新鲜，让本地人感到亲切，不也挺好？

更何况，“方言”作为各地传统文化和民俗的瑰宝，如今也更为国家所重视，并加强保护着……

2015年国家语言文字工作委员会启动一项为期五年的工程，记录并保护中国的“语言资源”。

北京语言大学一名学者说这是中国数十年来最大规模的一次调查，所取得的成果是关于中国语言文化的一部20卷巨著，已于去年出版。

到2020年，相关工作将进入新阶段。汉语正从这种关注中受益，上海在幼儿园推广方言，地方官员鼓励复兴方言版戏剧，春晚出现了南方口音……

▲17年春晚的小品里，北京人蔡明说起了上海腔

一个词是不是“方言”，怎么界定，这自有语言学/词源学的大佬来较真，咱们也插不上嘴。

但是，即便“外婆”真的是方言，就要被粗暴地替代掉……

……姥姥哟，那又何必呢。

你是哪里人？你的方言里怎么称呼外祖母？你最喜欢哪里的方言？欢迎留言分享讨论！

来源： 环球时报英文版（gtmetroshanghai）/文 lanlan

图片：微博、网络

责任编辑：刘德宾 SN222