中纪委原副书记王伟履任新职(图/简历)

原标题：中纪委原副书记王伟的新职

2012年11月至2013年5月曾担任中纪委副书记的王伟，已调任中华全国供销合作总社党组成员。

据《江苏经济报》报道：5月21日至22日，中华全国供销合作总社党组成员王伟调研了江苏省供销合作总社先农电子商务公司、天合广场项目等，召开座谈会，听取了江苏省供销合作总社综合改革情况汇报。省长吴政隆会见了王伟一行。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，此系王伟首次以中华全国供销合作总社党组成员身份亮相。

公开履历显示，王伟生于1960年1月，辽宁建昌人，毕业于中国人民大学，毕业后留校，曾任中国人民大学团委书记。1993年，离开高校转入仕途，曾任北京市西城区区长助理、副区长。1998年进入中纪委，历任中纪委机关事务管理局局长，中纪委副秘书长兼办公厅主任等职。

2005年，王伟出任中纪委、中组部巡视工作办公室主任（副部长级）一职，时年45岁。两年后，当选中纪委常委并任监察部副部长、新闻发言人。

2012年11月，王伟当选中纪委副书记。半年后，离开中纪委，调任国务院三峡办副主任（正部长级）、党组成员。此番履新全国供销合作总社党组成员之前，其在国务院三峡办担任正部长级副主任已有5年。

全国供销合作总社是全国供销合作社的联合组织，由国务院领导。其官网“领导班子”栏目显示，全国供销合作总社现任领导班子成员共有11人，包括理事会主任1人、副主任5人，纪检组组长1人，监事会主任1人、副主任2人，还有1位理事会常务理事。11位现任领导班子成员中，党组成员共8人。党组书记、理事会主任由王侠担任。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，王伟于2005年至2007年，担任中纪委、中组部巡视工作办公室主任期间，中纪委、中组部曾开展数轮巡视，巡视范围覆盖黑龙江、江苏等多个省份。王伟多次以中纪委、中组部巡视工作办公室主任身份，出席巡视组与各省份领导班子的见面会，就开展巡视工作提出具体要求。

2007年担任监察部副部长、新闻发言人之后，王伟曾于2008年1月亮相国新办的新闻发布会，通报2007年下半年查结的5起重特大事故（山西省临汾市蒲邓煤矿“5o5”重大瓦斯爆炸事故等）有关责任人员的处理情况。

当时，他在发布会上表示，2008年是改革开放30周年，北京还要举办奥运会。做好2008年的安全生产工作，意义特殊，责任重大。各级监察机关要会同有关部门认真做好安全生产事故调查处理工作，加大对安全生产领域违法违纪行为党纪政纪追究力度。

在国务院三峡办担任正部长级副主任5年间，王伟多次带队调研三峡后续工作，三峡库区对口支援工作。

今年3月，湖北省发改委有关领导赴国务院三峡办汇报工作，并在北京召开了对口支援三峡库区工作座谈会。据湖北省政府官网报道，王伟听取汇报后表示：春节刚过，湖北的同志就来汇报，工作进入状态很快；湖北要继续抓好库岸治理、长江新通道建设、库区水污染防治、移民小区综合帮扶、库区产业转型升级和基础设施建设等方面的工作。

王伟简历

王伟，男，汉族，1960年1月生，辽宁建昌人，1983年7月参加工作，1983年6月入党，中央党校在职研究生学历。

1979.09——1983.07，中国人民大学政治经济学系政治经济学专业学生。

1983.07——1985.01，中国人民大学政治经济学系团总支书记。

1985.01——1993.12，中国人民大学团委副书记、书记，中国人民大学党委宣传部副部长兼校团委书记、党委办公室主任。

1993.12——1994.02，北京市西城区区长助理。

1994.02——1998.05，北京市西城区副区长。

1998.05——1999.12，中央纪委机关事务管理局副局长，正局级检查、监察专员兼副局长。

1999.12——2000.04，中央纪委机关事务管理局局长

2000.04——2001.04，中央纪委机关事务管理局局长兼机关综合服务中心主任。

2001.04——2003.06，中央纪委副秘书长兼机关事务管理局局长、机关综合服务中心主任。

2003.06——2003.07，中央纪委副秘书长兼办公厅主任、机关事务管理局局长、机关综合服务中心主任。

2003.07——2003.10，中央纪委副秘书长兼办公厅主任、机关事务管理局局长。

2003.10——2005.11，中央纪委副秘书长兼办公厅主任（其间：2001.01—2004.01在中央党校在职研究生班国际政治专业学习）。

2005.11——2006.02，中央纪委、中央组织部巡视工作办公室主任（副部长级），中央纪委副秘书长兼办公厅主任。

2006.02——2007.10，中央纪委、中央组织部巡视工作办公室主任。

2007.10——2007.12，中央纪委常委，中央纪委、中央组织部巡视工作办公室主任。

2007.12——2008.02，中央纪委常委，监察部副部长、新闻发言人，中央纪委、中央组织部巡视工作办公室主任。

2008.02——2012.11，中央纪委常委，监察部副部长、新闻发言人。

2012.11——2013.01，中纪委副书记、监察部副部长、新闻发言人。

2013.01——2013.05，中纪委副书记。

2013.05——2018.06，国务院三峡办副主任（正部长级）、党组成员。

2018.06——，中华全国供销合作总社党组成员。

责任编辑：余鹏飞